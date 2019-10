El universo de Batman ya existiría en la película de El Guasón

Les advertimos: si no han visto la película, hay MUCHOS spoilers en el siguiente artículo.

¿De qué se trata?

La teoría afirma que, de un modo parecido y considerando que la escena final sugiere que quizás TODA la historia proviene de la mente de un Joker recluído en Arkham y contando todo lo visto por nosotros a su psiquiatra, fungiría como uno de los pocos confiables orígenes que ha narrado El Guasón tanto en las historietas como en filmes como The Dark Knight (con el asombroso Joker de Heath Ledger ).

Así, la frase final de “es una broma que no entendería” podría no ser simplemente un guiño a The Killing Joke, sino al pensamiento de “¿Qué pasaría si toda la locura que causé detonó la muerte de los Wayne? ¿Qué pasaría si yo, el Joker, hubiera creado a Batman?”.

El sitio también expone que quizás por eso la doctora interlocutora de Arthur no entendería esa “broma final” (Bruce y sus padres asesinados), pues ella no conoce la identidad secreta del vigilante de la noche (y él sí).