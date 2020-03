Elevando el heroísmo a niveles insospechados, pero…

Kôhei Horikoshi tuvo bien en crear un universo en el que los superhéroes son el pan de cada día, pues ha creado un mundo en el que casi todas las personas nacen con un don especial, un don que les permitirá convertiste en héroes o villanos, dependiendo de los valores y crianza que cada uno posea. My Hero Academia, ha tenido gran éxito a nivel internacional justo por esta primicia (no la de los poderes), si no la de las virtudes que refleja en cada uno de sus personajes, las motivaciones de los villanos y las reprimendas de los buenos en turno. A través de un elenco juvenil que madura de a poco y descubre la importancia de su vida y la responsabilidad que conlleva salvar a la humanidad, era inevitable que este manga saltará a su versión televisiva y posteriormente a varias historias cinematográficas alternas. De ahí que tengamos el estreno de My Hero Academia: Heroes Rising, una aventura distinta que nuestros queridos protagonistas tendrán que vivir.