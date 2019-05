Elfos oscuros y Howard the Duck en la batalla final

Slash Film entrevistó a Matt Aitken, encargado de efectos visuales en la tremendamente exitosa Avengers: Endgame.

Uno de los temas comentados fue la asombrosa batalla final que puso a las huestes de Thanos contra todos los Avengers en conjunto, incluyendo justicieros de otros mundos (aunque lamentablemente omitiendo a The Defenders, ¿no que “todo estaba conectado”, Marvel?).

Hablando de los poderosos Dark Elves (elfos oscuros) que vimos en la segunda película de Thor, esto fue lo que dijo el especialista de Weta Digital:

Quien sí entró en escena –y podemos apostarles que la enorme mayoría de ustedes, queridos lectores, no lo vio– fue Howard the Duck, quien aparece a lo mucho durante un par de segundos. ¿Cómo es que Howard lo logró?

“Howard fue mencionado desde el primer borrador del guion de Endgame que me tocó leer, cual cambió mucho, Creo que fue en 2016 cuando leí eso […] Al final, resultó que no entró en la batalla final, pero muy tarde un día –y creo que eso llegó de parte de Kevin Feige– nos legó la solicitud de si habría oportunidad de poner a Howard the Duck allí.

Es un pequeño momento en el que los Ravagers salen de Contraxia y había espacio para ponerlo sin ser muy obvio, lo cual fue bueno. Era la manera en la que querían que sucediera. Conté y de hecho son solo 18 cuadros de la película.

Así que no es una gran presencia. Es mucho trabajo para un poco de tiempo, pero estábamos tan felices de poder haberlo hecho, y de haber escuchado que Marvel y los directores estaban aplaudiendo y gritando cuando vieron a Howard en la escena, en el cuarto de proyecciones”.