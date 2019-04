Elijah Wood cree que es una locura el presupuesto para la serie – The Lord of the Rings

Amazon va con todo con su serie basada en la trilogía de J.R.R Tolkien, The Lord Of The Rings, a la cual ya le ha apostado alrededor de 1 billón de dólares. Por supuesto, esta suma sorprende a cualquiera, incluso a Elijah Wood, actor de la trilogía original.

“Creo que es una locura. Esto no hubiese pasado en mi época porque quienes poseían los derechos de Tolkien no sabían lo que tenían tanto como lo saben ahora. Es todo un producto del mundo en que vivimos. Ahora saben lo que tienen y saben lo lucrativo que es”, dijo Wood a IndieWire.

Sin embargo, el actor que interpretó a Frodo Bolsón, tiene esperanzas en este nuevo comienzo de la Tierra Media: “No tenemos ni idea de cómo será, pero podría ser genial. Tal vez vayan a Nueva Zelanda y graben un poco allí para la continuidad visual. ¿Quién sabe? Voy a estar pendiente, tengo curiosidad”.

Previamente, Amazon confirmó que la serie se establecerá en la Segunda Edad de la Tierra Media y posiblemente tendrá como locación principal la isla de Númenor.

¿Emocionados?