Elisabeth Moss en las primeras imágenes de la nueva adaptación del clásico de H.G. Wells

A través de la revista EW se han dado a conocer las primeras imágenes de la nueva versión de The Invisible Man donde podemos ver a la actriz protagónica Elisabeth Moss como Cecilia Kass, quien es una mujer atrapada en una relación violenta y controladora con un científico rico y brillante, que será interpretado por Oliver Jackson-Cohen (The Haunting of Hill House).

La cinta es una adaptación libre de la historia clásica del autor H.G. Wells donde veremos como después de un escape, Cecilia tendrá que reencontrarse con la figura de su ex cuando este muere y le deja parte de su gran fortuna, aunque ella sospecha que todo es un engaño. Es así que comenzarán a suceder una serie de misteriosos ataques en contra de seres queridos, la cordura de Cecilia comenzará a desmoronarse mientras trata desesperadamente de probar que alguien que nadie puede ver la está cazando.