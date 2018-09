Ellas son las actrices que representaron a TODAS las mujeres de la vida de El Sol – Luis Miguel

Luis Miguel: La serie no para de sorprendernos todos los días. Es más, ya el viernes pasado te enteraste por It’s Spoiler Time que el biógrafo de El Sol de México aseguró que la madre de Luismi falleció … Y lloraste y lloramos… Claro: aún nos importa mucho lo que sucedió, sucede y sucederá con el astro.

1 . Paulina Dávila – Mariana Yazbek

2 . Pilar Santacruz – Stephanie Salas

3 . Catherine López – Fabiola

Ok, no fue una SÚPER mujer importante en la vida real de Micky, pero para la historia o el desarrollo de la serie sí que sumó. Fabiola es una fan de Luis Miguel que logra acercarse al astro cuando se cuela en un grupo de modelos que asiste a una fiesta en casa del cantante; luego el accidente automovilístico de El Sol le da preponderancia. Se buscó bastante sobre si esta chica fue real o no en la vida de Luismi, y todo cierra que fue pura ficción de parte de Netflix.

Catherine ha participado en diversas producciones televisivas en TV Azteca.