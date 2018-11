Ellen Pompeo exige igualdad salarial y mayor diversidad en la televisión

Ellen Pompeo, nuestra adorada Dr. Meredith Gray de Grey’s Anatomy, estuvo presente en la tercera edición anual de Women in Television de la revista Net-A-Porter y habló acerca de la equidad salarial entre hombres y mujeres y la diversidad en las producciones televisivas.

“No he visto suficiente color cuando he entrado a esta sala”, expresó sin pelos en la lengua la actriz sobre la iniciativa de Net-A-Porter que celebra a las mujeres de la industria. “Tuve una reunión con una directora de otro proyecto de respaldo que estoy haciendo y le dije: ‘Cuando me muestro en el set, me gustaría ver a la tripulación lucir como el mundo en el que camino todos los días’”.

“Creo que depende de todas las producciones asegurarse de que su equipo se vea como el mundo que vemos. Como personas caucásicas, es nuestro trabajo. Es nuestra tarea. Es nuestra responsabilidad asegurarnos de que hablemos en todo momento”, añadió Pompeo, quien compartió una mesa debate junto a sus colegas Gabrielle Union, Gina Rodriguez y Emma Roberts.