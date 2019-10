Ellen Pompeo revela su final ideal para la serie – Grey’s Anatomy

Grey’s Anatomy sigue sumando temporadas año tras año, pero sabemos que en algún momento debe terminar. ¿Se han imaginado cómo será el final? Pues la estrella del programa, Ellen Pompeo, aka Meredith Grey, tiene una gran idea.

“Me encantaría que volviera parte del antiguo elenco, el elenco original. Pero eso probablemente no sucederá. Sería el día más increíble… pero algunos de ellos han muerto en la serie”, explicó Pompeo en el programa The Late Late Show With James Corden.

La actriz además expresó que “el final, el último episodio, importa demasiado” y recordó cómo los fans de Los Soprano o Game Of Thrones quedaron molestos por el final. “[Los fans] se enfadarán sin importar lo que hagas. Así que hay mucha presión por el episodio final”.

La temporada 16 de Grey’s Anatomy recién debutó el 23 de septiembre por ABC. Además, ya se ha confirmado una temporada número 17.

