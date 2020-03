Elliot Fletcher se suma a la adaptación de FX – Y: The Last Man

Elliot Fletcher (The Fosters, Shameless) ha sido fichado por FX para dar vida a un personaje regular en la serie de Y: The Last Man, de acuerdo con Deadline.

Fletcher interpretará a Sam Jordan, quien es el mejor amigo y quien ayuda al protagonista, Yorick Brown (Ben Schnetzer). Su pasado (creció en la pobreza con padres ausentes), lo ha hecho ingenioso y resistente en un mundo donde los hombres sobrevivientes son recibidos con sospecha o algo peor. Inteligente en la calle, pero ocasionalmente autodestructivo, es irónico y divertido, con un gran corazón.

Basada en los cómics homónimos de Vertigo, Y: The Last Man se sitúa en un mundo post-apocalíptico en el que un evento catastrófico ha diezmado a cada mamífero masculino, excepto por un ser humano solitario, interpretado por Schnetzer. El nuevo orden mundial de las mujeres explorará el género, la raza, la clase y la supervivencia.

Además de The Fosters y Shameless, Fletcher ha aparecido en Faking It, Runaways y Adam Ruins Everything.

Diane Lane, Imogen Poots, Amber Tamblyn, Marin Ireland, Lashana Lynch y Juliana Canfield completan el elenco.