Emilia Clarke admite que le molestó el final de Jon Snow – Game of Thrones

¡Daenerys tiene toda la razón!

No todos estuvimos felices con el final de la exitosa serie de HBO, Game Of Thrones. Y parece que los fans no fuimos los únicos insatisfechos.

Nuestra adorada Emilia Clarke, aka la Madre de los Dragones, confesó que estaba molesta por cómo terminó todo para Jon Snow (Kit Harington), quien se salió con la suya, tras matar a su personaje. Como castigo, solo fue exiliado (de nuevo) a la Guardia de la Noche (aunque realmente se fue con los salvajes, más allá del muro).

“Lo sentí por ella. De verdad que lo sentí. Y sí, estaba molesta porque Jon Snow no tuvo que lidiar con nada. Literalmente, se escapó del asesinato [que cometió]”, dijo la actriz a The Times.

Mientras tanto, HBO sigue en marcha con la precuela de la casa Targaryen, House of the Dragon. Por ahora sabemos que se estrenará en 2022 y que ya ha comenzado el casting para encontrar a los supuestos tres protagonistas, Aegon, Visenya y Rhaenys Targaryen.