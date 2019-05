Emilia Clarke está preocupada por la opinión de Beyoncé sobre Daenerys – Game of Thrones

Emilia es una reconocida fan de Beyoncé y cuando la conoció a principio de este año, la cantante le dijo que ella era una de fanática de Daenerys, por lo que Clarke ha estado preocupada desde entonces, debido al final que los guionistas decidieron darle a su personaje.

Luego del último episodio, Clarke habló con The New Yorker sobre el temor de que Beyoncé pudiera pensar mal de ella después del giro de su personaje. Comenzó con una historia sobre su primer encuentro con Beyoncé en febrero: “Vi esta visión, este ángel, esta increíble mujer flotando hacia mí. No pude controlarme. Y Beyoncé me dice: ‘Oh, Dios mío, es un placer conocerte. Creo que eres brillante. ¡Simplemente no podía manejarlo! Estaba al borde de las lágrimas. Podía verme reflejada en sus ojos. Pude verla pensar, ‘Oh, no. Esta chica está loca. Estoy conversando con una fanática enloquecida que me está mirando como un conejo a las luces’. Que es exactamente lo que yo era”, dijo Emilia riéndose.