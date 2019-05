Emilia Clarke explica cómo ha guardado el secreto del final de la serie durante dos años – Game of Thrones

Después de la gran transformación de Daenerys en el penúltimo episodio de Game Of Thrones, Emilia Clarke por fin ha hablado sobre cómo pudo guardar ese secreto durante dos largos años.

“Antes de que se emitiera el episodio, los fans siempre me han dicho lo mucho que aman a Daenerys. Pero pensar que el guion de ese episodio lo leí hace dos años, y eso significa que yo ya sabía lo que le iba a pasar desde hace mucho”, explicó la actriz a Vanity Fair.

Recordemos que la Madre de los Dragones, en un ataque de “locura” Targaryen, quema hasta los cimientos King’s Landing, sin importarle el pueblo al que quería gobernar. Una decisión que a muchos fans nos desconcertó.

“Así que todo este tiempo, cuando alguien me ha confesado lo mucho que le gustaba Daenerys, por dentro yo solo podía pensar en que pronto iba a dejar de hacerlo. Y eso ha sido lo más duro, guardar el secreto”, agregó Clarke.

¿Pero entonces cómo la actriz evitó contar la verdad sobre la verdad de Daenerys? ¡Con un buen gesto!

“Para que no se notara que yo sabía que no era tan buena como todo el mundo creía, simplemente asentía con la cabeza y sonreía. ¡Esa es la razón por la que he tenido esa expresión de ceño fruncido durante todos estos meses!”, declaró Clarke.