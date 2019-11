El martes de esta semana fue un día bastante intenso para los fans de Game Of Thrones: se canceló la primera precuela de la serie que estaba en marcha, Bloodmoon; y se dio luz verde al proyecto centrado en la dinastía Targaryen, House Of The Dragon.

Bloodmoon era el spin-off más avanzado, con un elenco elegido, encabezado por Naomi Watts, y un piloto ya grabado en Irlanda del Norte. Sin embargo, algo falló y HBO no le dio el visto bueno.

En entrevista con Entertainment Tonight, Emilia Clarke, nuestra eterna Daenerys, opinó al respecto y cree que a pesar de que Bloodmoon fue cancelada “podría revivir en algún momento”.

Además, la también protagonista de Last Christmas, señaló que si no estaba destinada a suceder ahora esta precuela, es porque HBO sabía que “no iba a ser tan perfecta como debería haber sido”.