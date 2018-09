¡Emilia Clarke quiere quedarse con este objeto del set como recuerdo! – Game of Thrones

La temporada final de Game Of Thrones aún no se estrena y no podemos dejar de hablar de esta espectacular serie ni de los actores que participan en ella.

Como sea, después de que Emilia Clarke, aka la Madre de los Dragones, se hiciera un tatuaje para conmemorar el final de la serie, confesó cuál es el objeto de utilería que desearía quedarse.

Cualquiera pensaría que Clarke iría tras algo pequeño como algún accesorio de Daenerys o ropa, sin embargo, ella optó por algo muy, pero muy grande.

“El trono [de Hierro], obviamente! Está en el auto listo para irse, nadie lo va a extrañar”, dijo la actriz.

Eso sí, antes Clarke bromeó diciendo que empacaría a sus co-estrellas Conleth Hill (Varys), Peter Dinklage (Tyrion Lannister) y Kit Harington (Jon Snow) para llevárselos a su casa y si eso no se podía, se conformaba con los dragones. ¡Muy astuta!

La octava y última temporada de Game of Thrones llegará a nuestras pantallas en 2019.