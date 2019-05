Emilia Clarke rompe el silencio sobre el fatal desenlace de Daenerys – Game of Thrones

Game Of Thrones tristemente llegó a su fin dejándonos con un final agridulce, o más agrio que dulce, sobre todo para los fans de Daenerys, que si bien no esperábamos que se sentara en el Trono de Hierro, no vimos venir ese fatal desenlace ni tampoco Emilia Clarke, la actriz que la interpretó.

“Viene de ninguna parte. Estaba estupefacta. Nunca imaginé que terminaría así, no lo vi venir”, aseguró Clarke a EW.

Después de interpretar a este personaje durante ocho temporadas Clarke, no sabía cómo tomar el destino de Daenerys tras leer el guion final.

“Lloré. Decidí ir por una caminata. Salí de la casa, tomé mis llaves y mi teléfono y volví con ampollas en los pies. Estuve fuera cinco horas. Pensaba ‘¿Cómo voy a hacer esto?’”, explicó.