Emily Beecham se suma a la película de Disney

La actriz se incorpora al elenco conformado por Emma Stone, Joel Fry, Emma Thompson y Paul Walter Hauser.

Emily Beecham será una de las estrellas que protagonizará la película basada en Cruella, una de las más iconicas villanas de la historia de Disney. Aún no se han dado detalles sobre cuál será el rol de la actriz en la producción.

Beecham viene de participar en varios proyectos en los últimos años, entre ellos Into the Badlands, Little Joe y Berlin, I Love You.

Cruella llegará a los cines de todo el mundo en mayo de 2021.