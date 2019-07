Emma Stone y Brad Pitt en la mira de Damien Chazelle

Stone está siendo considerada para dar vida a la actriz Clara Bow , una de las estrellas de la industria cinematográfica de su tiempo y considerada el modelo de la “It Girl” . Los detalles del posible personaje de Brad Pitt no han sido develados, por lo cual no se sabe si encarnaría a un personaje de la vida real o uno de ficción.

Tras el fracaso en taquilla de First Man , Damien Chazelle (La La Land, Whiplash) ya se prepara para su próximo proyecto cinematográfico el cual lleva por nombre Babylon y que estará situado durante la década de los ’20s. De acuerdo a diversos rumores que han salido el día de hoy: Emma Stone y Brad Pitt podrían ser los protagonistas de este proyecto, así lo reporta Deadline .

Recordemos que Pitt está por estrenar Once Upon a Time in Hollywood, una película que igual cuenta parte del cómo era la industria del entretenimiento en la década de los ’60’s y ’70s.

Hasta el momento ni Emma Stone, ni Brad Pitt han cerrado un trato con Damien Chazelle para protagonizar Babylon, proyecto en el cual Lionsgate, Paramount y Netflix están muy interesados de producir.