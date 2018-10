¡La precuela de Superman tiene nuevo villano!

El alumno de Safe, Emmett J. Scanlan, se ha integrado al elenco de la segunda temporada de Krypton como el villano Lobo.

Su personaje es descrito como un caza recompensas, despiadado, que asesinó a toda su especie. Posee una fuerza sobrehumana y es virtualmente inmortal. En cuanto a su personalidad, lo único sagrado para él es su palabra de honor, sin embargo, podría ignorar esto de vez en cuando.

Otros créditos de Scanlan en la televisión incluyen las series In the Flesh, Constantine, The Fall y A.D.: The Bible Continues.

Aunque aún no tenemos más detalles sobre la nueva entrega, sabemos que se expandirá más allá de Kandor a otros rincones del universo.

La segunda temporada de Krypton debutará en algún punto de 2019 por Syfy.