En el Mes del Amor esta película te recuerda que si quieres NUNCA estarás solo

Febrero es el Mes del Amor: se siente muchísimo en el aire y todos queremos tener a ese otro en quien apoyarnos. Pero no todo es color de rosas: la soledad también abunda en muchos corazones, los mismos que sufren ante tanto despilfarro de cariño. Pero, ¿acaso debe ser así? No, claro que no: siempre hay una persona cercana que puede ser nuestro palo tutor en el crecimiento personal y sentimental, que nos acompañe recorriendo el sendero del amor, del acompañamiento eterno, de la felicidad plena.

Como anillo al dedo (¡vaya casualidad!), en plena temporada de San Valentín, hoy estrena en exclusiva a las 10 PM por TNT la comedia romántica Plus One, protagonizada por Jack Quaid (The Boys; The Hunger Games) y Maya Erskine (Penn15; Insecure).