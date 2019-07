En este 2019 las series basadas en casos reales son tendencia y te lo demostramos con ejemplos

2019 podrá ser recordado en el mundo series como el año del final de Game Of Thrones, la tercera temporada de Stranger Things, la llegada de Nicolas Winding Refn a la pantalla chica con Too Old to Die Young. Ok, hasta ahí todo bien, pero ¿nada más? Sí. Este año se terminó de reafirmar en cine una tendencia que viene en alza: las biopics, junto al género true-crime y toda producción basada en hechos reales, han sido furor. No sabemos qué tienen exactamente, creemos que su apego con nuestro día a día debe ser uno de los motivos; lo cierto es que este 2019 esa “moda”, si se puede decir de esa manera, también llegó al mundo series y las producciones basadas en casos reales patearon el tablero de la industria de la pantalla chica. Te lo demostramos con estos excelentes ejemplos que te obligamos a ver.

1 . Monzón

Esta producción argentina emitida por Space, producida por Pampa Film y el INCAA y distribuida por Disney Media Distribution Latin America también está basada en un caso real. La serie ahonda en la vida del deportista y se mete de lleno en un caso que conmovió a un país como fue la muerte de Alicia Muñiz, pareja del boxeador. Una historia dramática con grandes actuaciones que muestra las dos caras del hombre que supo ser campeón del mundo. Imperdible también por su gran ambientación en todos los sentidos, no solo en el vestuario: podemos ser testigos de cómo los medios se manejan ante este tipo de sucesos.

2 . When They See Us

Producción disponible en Netflix. Esta miniserie de 4 episodios se centra en el caso conocido como Los Cinco de Central Park. Aquí podremos ver como 5 jóvenes (4 afroamericanos y 1 latino), todos menores de edad por excepción de uno que tenía 16 años, son condenados injustamente por por violación y maltrato físico a Trisha Meili en el Central Park de Nueva York en 1989. La serie muestra corrupción e injusticia: estos jóvenes tuvieron que cumplir condena por un crimen que no cometieron. Cuenta con las actuaciones de Pharrell Jerome, Jovan Adepo, Michael K. Williams, Logan Marshall-Green, Joshua Jackson, Blair Underwood, Vera Farmiga, John Leguizamo, Felicity Huffman, Niecy Nash, Aunjanue Ellis y Kylie Bunbury.

3 . The Act

De la mano de Hulu llegó esta miniserie que nos brinda las brillantes actuaciones de Patricia Arquette y Joey King. En los 8 episodios repasaremos un caso que conmovió a Estados Unidos, el de Gypsy Rose. Dee Dee Blanchard, madre sobreprotectora que padece el Síndrome de Munchausen por poderes, cuida de su hija Gypsy Rose, quien padece muchos problemas de salud acrecentados por su progenitora, claro está. Veremos lo tóxica de esta relación y cómo Gypsy intenta romper el vínculo, aunque el final lleve a una muerte… Grandes actuaciones en un caso muy impactante.

4 . Dirty John

Si bien esta miniserie es de 2018 y fue transmitida por Bravo, nosotros la conocimos ante la distribución internacional de Netflix en este 2019. La serie fue creada por Alexandra Cunningham y cuenta con las actuaciones de Connie Britton, Eric Bana, Juno Temple y Julia Garner en el elenco principal. Los 8 episodios están basados en un podcast del mismo nombre creado por el periodista Christopher Goffard. Dirty John nos muestra la historia de John Meehan junto a Debra. Lo que parecía un canto al amor se convirtió en una relación con secretos, manipulaciones y violencia que trajo consecuencias a toda la familia. Una historia que además viene acompañada de un gran documental, Dirty John: The Dirty Truth, también disponible en Netflix.

5 . Chernobyl

Miniserie de televisión histórica creada por Craig Mazin. La serie es una coproducción entre los canales HBO y Sky. Con tan solo 5 capítulos, revolucionó a HBO e hizo olvidar que Game Of Thrones tuvo su última temporada este año. Con reparto, fotografía y ambientación de antología, Chernobyl se centra en el desgarrador alcance del desastre de la planta nuclear de Chernóbil que ocurrió en la Unión Soviética (actual Ucrania) en Abril de 1986, revelando cómo y por qué ocurrió, además de contar las sorprendentes y notables historias de los hombres que hicieron frente a la tragedia. MEGA recomendable.