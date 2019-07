¡En estos geniales momentos musicales sí que bailaste junto a Sabrina! – Chilling Adventures of Sabrina

A diferencia de Riverdale, su serie hermana Chilling Adventure of Sabrina no se ha aventurado mucho en los musicales. Si bien sabemos que la protagonista puede hacerlo sin ningún problema, aún no hemos tenido un especial que sea completamente musical. Porque, ¿acaso no hemos sido testigos de momentos musicales que recordamos no solo por sus canciones sino porque también fueron partes clave de algunas tramas? ¡Claro que sí!

Es por eso que nos hemos puesto a recopilar los momentos en donde la música fue protagonista en Chilling Adventures of Sabrina, ya sea porque vemos a Sabrina cantar o porque sus protagonistas se mueven al ritmo de la música. ¡Sabemos que te han movido el piso!