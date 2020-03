Cada día falta menos para el regreso de Westworld . Su esperadísima tercera temporada inicia el próximo Domingo 15 de Marzo solamente por HBO y HBO Go.

JN: Sí, hemos tenido muchas conversaciones a lo largo de los años. Él es un visionario increíble y siempre hemos pensado en el tema de a dónde va el mundo o qué es lo que nos espera como humanidad. Siempre hemos platicado en términos de la serie de qué pasaría si eso se convierte en realidad, y considero que con personas como Elon es un hecho que vamos hacia eso. También hemos pensado que el futuro no va a ser muy diferente: todo va a ser manejado por nuestros smartphones, y los cambios, que no van a ser muy drásticos como autos voladores ni esas cosas, los tendremos.

Jonathan Nolan: La clave en televisión es tener un plan, pero también saber que no se puede controlar todo como en una película. Hay que saber hacia dónde llevar todo, pero al mismo tiempo ver cómo va saliendo. En esta nueva temporada en particular exploramos toda una nueva dimensión. Siempre supimos que íbamos a llegar aquí, era obvio. Queríamos que los personajes se dieran cuenta de lo que eran, que escaparan y cómo todo eso iba a desencadenar en tener nuevos intérpretes. Estamos muy emocionados por la manera en la que llegamos aquí y ya estamos ansiosos por ver la reacción de la gente.

Spoiler Time: ¿Nos pueden contar un poco cómo planean cada temporada y cómo desarrollaron esta en particular?

JN: Es una canción brillante. Yo crecí en el Reino Unido y existe un tema de clases muy importantes, y en esta temporada queríamos retratar eso. El tema de la gente que tiene más y de la que no es tan afortunada lo podemos ver en la serie con Dolores , porque a lo largo del tiempo en el parque se ha topado con todo tipo de personas y ahora que ya está afuera es un poco más consciente de cómo se divide todo. Pero la realidad es que la utilizamos porque es una canción increíble.

ST: ¿Cómo creen que la serie ha afectado su vida diaria y personal?

LJ: Últimamente he estado pensando en aplicar un poco la tecnología que vemos en Westworld. Un robot de mí no estaría nada mal en la casa para dividirme con mis hijos y con todas las tareas. Ojalá que alguna de esas tecnologías me ayudara en mi vida diaria.

ST: ¿Ya han pensando en el final del show? ¿Lo tienen pensado desde un principio o cómo lo van desarrollando?

LJ: Constantemente pensamos en el show, y desde que hicimos el piloto sabíamos cómo iba a ser el final. Definitivamente era necesario tenerlo para poder escribir, pero eso no significa que tenemos toda la historia ya escrita. Eso es parte de la diversión, el ir viendo las reacciones y cómo cada personaje se va desarrollando, llevarlo un poco hacia donde queremos. Así que sí, ya tenemos el final, pero estamos en el proceso de llegar a él.