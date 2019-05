En la segunda temporada se copiaron los errores de The Walking Dead, y sí que lo padecimos – The Rain

Con un final un tanto adolescente (eso de la amistad sobre todo un poco de rechazo me da, pero bueno…), la segunda de The Rain comenzó bien: en el pasado una madre al volante choca; discute en el estacionamiento de un supermercado con el damnificado; la lluvia comienza a caer; ella y él mueren, mientras su hijo, que estaba en la parte de atrás del coche, baja y muere también. La lluvia parece inocua como siempre lo fue, pero en este caso no para de llevarse gente, cosa que nos recuerda la escena en la que comenzó todo esto en la temporada 1, con nuestros hermanos y héroes jóvenes Simone ( Alba August ) y Rasmus ( Lucas Lyngaard Tønnesen ) siendo trasladados a un búnker subterráneo cuando una tormenta se asoma sobre su propio automóvil.

Recordemos que la primera temporada se construyó en base a la tensión del afuera y el adentro, tanto en lo material como en lo personal: claustrofobia en el espacio y también mental, de no saber los porqués de todo lo que está sucediendo. Una verdadera genialidad. Después de pasar tanto tiempo juntos, viéndolos crecer y sobrevivir a la soledad, finalmente se liberaron y descubrieron que es la sangre propia la responsable de gran parte del dilema, y no lo que su padre había hecho: nos quedamos con el descubrimiento de que Rasmus no solo está infectado, sino que es inmune a la enfermedad de la ciencia loca de su padre, y probablemente él también será la cura para deshacerlo. La temporada 2 comienza poco después, con los niños y sus nuevos aliados intentando escapar de la infame compañía a la que su padre responde. Un nuevo encuentro fugaz con su padre (antes de morir, claro, como corresponde) hace que Simone sepa cómo llevar a Rasmus hacia un lugar donde un grupo de científicos podría curarlo… y matarlo en el caso que la cura no funcionara.

A partir de ahí, el grupo de hermanos se pone en marcha para cumplir esa misión y se encuentra con ese otro grupo de sobrevivientes cuyos esfuerzos por aprender de la sangre de Rasmus es contraproducente: el joven es ya un un monstruo que emana el virus o vaya a saber uno qué, descartando ya el tema de la lluvia, o sea, es veneno puro, mata a cualquiera que trata de tocarlo… e intenta dominar ese “poder”, como una suerte de nuevo superhéroe. Y allí comienza el declive de la cuestión.