En Los Ángeles siguen pasando cosas y A&E nos lo demuestra con la vuelta de la serie – NCIS: Los Angeles

Además, ¿qué hay en el futuro para Harm y Mac ? ¿Tienen uno juntos? Recordemos que hace 9 años no se reunían y este primer episodio de la 11° temporada se revelarán muchos detalles de su relación.

Estarán todos los personajes favoritos de los fans: el agente especial “G” Callen, un camaleón que se transforma en quien necesita ser para infiltrarse en el inframundo criminal; su compañero, el agente especial Sam Hanna, un ex SEAL de la Marina de los Estados Unidos; Henrietta “Hetty” Lange, quien tiene la tarea de proporcionar todo a nivel de equipamiento; la agente especial Kensi Blye, una apasionada de la adrenalina que se encarga del trabajo encubierto; Marty Deeks, un detective encubierto del departamento de Policía de los Ángeles; el operador de tecnología Eric Beale, quien ha logrado dominar todos los dispositivos y computadoras en el centro de operaciones; la analista de inteligencia Nell Jones, quien se ha ganado el respeto del equipo con sus evaluaciones precisas y su perspicacia.

Además en esta temporada vuelve una cara familiar: el luchador de la WWE Bill Goldberg como el agente Lance Hamilton quien acompañará a Kensi en una misión. Y se sumarán grandes invitados especiales como Erik Palladino de E.R, Gerald McRaney de This Is US, Dina Meyer de Nemesis, Alyssa Diaz de Narcos, Peter Jacobson de Dr. House y Pamela Rees de Un Detective en el Kinder.