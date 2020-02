¿En qué versiones se inspira el nuevo traje del Caballero de la Noche?

En él vemos a un viejo Batman enfrentándose a Superman, por lo que debe construir un super traje, similar al que vimos en Batman v Superman: Dawn of Justice. El disfraz cubre con fuerza la parte de los hombros en The Batman, así que podríamos ver una inspiración aquí, faltaría saber cómo luce el resto del cuerpo.

Pero claro, no podemos hablar de un traje metálico sin mencionar a The Dark Knight Return , el comic de Frank Miller que se terminó transformando en una de las mejores películas animadas de DC Comics.

¿Y qué pasa con el color? La primera pregunta de todos fue ¿Por qué eligieron rojo y negro para mostrar el traje de murciélago por primera vez? Batman está más relacionado al azul, en todo caso. Pues esto se remonta a Dark Victory, la secuela de los 90 del cómic de Batman, The Long Halloween.

La portada claramente es similar al video de The Batman y eso no es casualidad. Los protagonistas han dicho que tratarán de explorar la versión de detective de Bruce, los rumores sobre una aparición de Robin son cada vez más grandes y Kevin Smith mencionó en su podcast Fatman Beyond que la película podría estar basada en The Long Halloween. Todo esto hace que la estética sea aún más intrigante.