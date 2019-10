End of the Line – Fear The Walking Dead

Se terminó una nueva temporada de Fear The Walking Dead y los guionistas tienen que replantearse muchas cosas si quieren que los fans sigan viendo este show. Obviamente un rayo de esperanza apareció en nuestro hogar cuando Morgan fue dejado por muerto y si bien sabemos que no morirá, tenemos algunos meses para imaginarnos por qué debería morir. El primer punto a favor de la muerte es lo que todos sabemos, Morgan vino para salvar Fear y aunque nos dio la salvación, también cavó la tumba de la serie. Luego de la temporada anterior y de la peor villana que nos dio este universo, todos creíamos que iban a parar ya que hacer que FearTWD se una serie de Morgan no era la alternativa. Pero no, esto no pasó, siguieron haciendo que el primer spin-off siga moldeando a sus ideales como garrapata a un pobre perro de la calle.Hoy Morgan se está muriendo y en vez de llorar, estamos festejando porque va a empezar algo más.

Después tenemos el vaso medio lleno, hablamos un poco del paso de él en la serie y nos agarra nostalgia. Morgan llegó en el momento más oscuro de los personajes, ellos habían perdido el rumbo y estaban llenos de odio. Obviamente, a él lo acompañaban más personas, pero Morgan ayudó a que los protagonistas de FearTWD puedan salir adelante, puedan crecer, soltar y aprender de lo que hicieron. Gracias a que él apareció, todos se ganaron su segunda oportunidad y por ese motivo están todos vivos. Entonces, la realidad es que él también se merece otra chance de crecer y quizás para eso necesitaba estar al borde de la muerte. Igual, aunque viva o muera, esto va a generar algo, todos van a querer vengarse y aunque Morgan no quiera o no haya querido, Virginia tiene que morir o tiene que entender y yo no creo que haga lo segundo, así que venganza es el único camino y eso podría hacer que empiecen con un imperio ya que si toman lo que es de ella, serán los nuevo líderes.