Enlistamos TODOS los documentales del género true crime disponibles en Netflix, Parte 1

Es increíble la cantidad de producciones que Netflix estrena cada semana. Algunos géneros son más visitados que otros; dentro de los primeros, uno resalta: el de los documentales, y entre ellos los de true crime. En ellos no solo retoman temas complejos, sino que a veces podemos encontrar críticas a situaciones más amplias. Es por eso que nos hemos puesto a recolectar todas las series documentales true crime disponibles en la plataforma. Ten en cuenta que pueden ser susceptibles a modificaciones de catálogo.

1 . Don’t F**k With Cats: Hunting an Internet Killer (2019)

Este documental de solo 3 episodios hace que no puedas dejar de verlo pero a la vez no quieras hacerlo más. Un caso que conmovió a Canadá y nos hace reflexionar sobre lo que vemos en internet.

2 . The Confession Killer (2019)

También llamado Asesino Confeso, este es un documental que se centra en Henry Lee, un hombre que admitió haber asesinado a más de 300 personas en Estados Unidos. En los 5 episodios veremos todo lo que se esconde detrás de sus sangrientos asesinatos.

3 . Bikram: Yogi, Guru, Predator (2019)

Esta serie se centra en Bikram Choudhury, quien creó un estilo de yoga que se realiza en salas a altas temperaturas y que tiene miles de adeptos, principalmente en Estados Unidos. Veremos cómo este hombre construyó este imperio a costa de abusos mentales y sexuales sobre sus alumnos.

4 . The Devil Next Door (2019)

Este documental nos comenta cómo a mediados de los ochenta en Estados Unidos un anciano ucraniano fue acusado de ser Iván el Terrible, un sanguinario guardia de los campos de exterminio nazi. El relato nos enseña el polémico juicio y como sacudió al mundo entero.

5 . Tell Me Who I Am (2019)

Dos hermanos gemelos, un accidente y un secreto que sale a la luz después de la muerte de su madre: otra forma de poner foco dentro de los abusos infantiles. Un documental muy emotivo.

6 . Killer Ratings (2019)

Esta es una producción brasileña que nos presenta a Wallace Souza, un presentador de televisión que se hizo famoso por su programa que luchaba contra el crimen. El tema interesante es que es acusado de realizar todos los crímenes violentos que muestra en su show…

7 . La desaparición de Madeleine McCann (2019)

El caso de Madelaine McCann nos sigue conmoviendo, y en estos 8 episodios veremos todas las teorías que circularon (y circulan al día de hoy) sobre la desaparición de esta niña británica en Portugal.

8 . Wild Wild Country (2018)

Esta serie documental se centra en lo que se escondía detrás de Bhagwan Shree Rajneesh, quien construyó una inmensa agrupación religiosa que se expandió por el mundo. También conocido como Osho, descubriremos la oscuridad que se encuentra detrás de su culto.

9 . El caso Alcàsser (2019)

A través de 5 episodios este documental nos cuenta sobre el secuestro, violación, tortura y asesinato de Miriam, Toñi y Desirée, tres adolescentes de 14 y 15 años del municipio valenciano de Alcácer, España. El caso se centra en cómo fue sucediendo todo, el juicio y el rol que los medios jugaron sobre esto. IMPERDIBLE.