Entre Get Out y el gore, la nueva película de Netflix

El pasado 2 de Mayo el gigante del streaming, Netflix, estrenó el film The Perfection. Dirigida por Richard Shepard, de quien ya conocemos la mirada por su experiencia en las series Girls o la reciente versión de The Twilight Zone, The Perfection es una película de horror que logra pegarte un par de sacudones en la silla, pero que no termina de convencer.

La historia comienza con Allison Williams, quien interpreta a Charlotte una joven prodigio en el violoncelo que ha debido dejar su arte atrás cuando era pequeña para hacerse cargo de su madre enferma. Tras la muerte de su madre, Charlotte se reúne con sus ex profesores en Shangai, donde conoce a Lizzie, la nueva estrella de la Academia Bachoff, donde ella se formó. A partir de este encuentro, comenzarán a desarrollarse diversas situaciones que terminarán develando una historia oscura y perversa.