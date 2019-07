Entrevista con Melissa Millet, la entrenadora del macabro Church en el tan esperado remake

Sin duda alguna, la mayor estrella de Pet Sematary (Cementerio Maldito, 2019) es Church, el gato de raza maine coon que regresa de la muerte para causar problemas entre los miembros de la familia Creed. Su aspecto, el cual es uno de los referentes más conocidos de la literatura de Stephen King, data de la portada original del libro de 1983, la cual fue ilustrada por Linda Fennimore. Para los encargados del remake de la película era muy importante rescatar la imagen clásica de este gato, por lo cual buscaron la ayuda de Melissa Millett, una entrenadora de animales profesional, quien se encargó de darle vida a este personaje con ayuda de cuatro felinos distintos: Leo, JD, Tonic y Jaeger. Aunque para los cinéfilos sea complicado encontrar las diferencias entre estos 4 gatos, la producción del filme se aseguró de usar a cada uno de ellos de acuerdo a sus habilidades: mientras Tonic era el gato que actuaba las escenas de movimiento y en donde Church se tenía que ver más adorable, Jaeger era su sustituto cuando la carga de trabajo lo demandaba. Por otra parte, Leo y JD fueron quienes personificaron la macabra presencia de Church una vez que este regresa de entre los muertos, siendo Leo a quien vemos en la mayor parte de los promocionales de la cinta. Para conocer un poco más del proceso que existió detrás de cámaras para traer a la vida al gato Church, Spoiler Time tuvo la oportunidad de platicar con Melissa Millett sobre distintos temas que van desde la experiencia que tuvo junto con estos felinos en el set de Pet Sematary hasta su opinión acerca de la popularidad que han adquirido estos animales en el cine durante el último año. Esto fue lo que Melissa nos platicó:

Spoiler Time: ¿Cuándo empezaste a trabajar con animales? Y específicamente, ¿cuándo empezaste a entrenar animales para el mundo del entretenimiento? Melissa Millett: Empecé a entrenar animales hace 20 años. Abrí mi propia escuela, la cual se especializa en el entrenamiento de mascotas y cómo solucionar problemas de agresión y miedo y eventualmente también hice un show de trucos con el que viajé por gran parte de Canadá. Este espectáculo fue el que me llevó a trabajar en cine y televisión. Kirk Jarrett me descubrió y él fue quien me contrató para ayudarlo con los animales de Pet Sematary. Y ahora, gracias al éxito del filme, él y yo somos socios y estamos realizando varios proyectos juntos. ST: ¿Cuál fue tu reacción a la oportunidad de trabajar en Pet Sematary? MM: Es chistoso porque el trabajo que tengo con los espectáculos en vivo es increíble. Son lugares a los que la gente va a divertirse y en donde todos están sonriendo y aplaudiendo todo el tiempo. Nunca me interesó trabajar en el mundo del cine, pero esta era una película basada en un libro de Stephen King y que además tenía a un gato que es un bastante conocido, ¿cómo podía decir que no? Dije: definitivamente voy a hacer esto. ¡Hagámoslo! No pude negarme. Y así fue que acepté trabajar con Kirk Jarrett, el coordinador de animales. Durante el proceso descubrí lo divertido que es crear un personaje y trabajar en equipo. Desde entonces estoy trabajando en esta industria y específicamente espero trabajar de nuevo con Paramount Pictures. Ellos en verdad se preocupan por los animales. Nos dieron todo lo que necesitábamos para darle a los gatos el trato que se merecen.

ST: Leí en algunas entrevistas que todos los gatos que interpretaron a Church vienen de albergues. ¿Cómo se tomó la decisión de buscar a los intérpretes de Church de esta forma? MM: Fue fantástico llegar a los albergues y tener la oportunidad de cambiar la vida de estos animales. Hay demasiados gatos en busca de un hogar y esta fue una gran excusa para sacar a estos animales de ahí, convertirlos en estrellas y que así puedan tener una vida maravillosa. Uno de los beneficios que trae el rescatar a un animal de estos lugares es que siempre tendrás un animal muy agradecido. Los animales se emocionan al tener el amor y la atención de alguien y, en nuestro caso, los gatos que rescatamos se convirtieron en los mejores gatos con los que pudimos haber trabajado. Fue una decisión consciente. Desde el inicio quería llevar a los gatos a mi casa. Vivo en el bosque y tengo una instalación ahí donde me dedico a entrenarlos, ya que además necesitaba trabajar con ellos día y noche. Pensé que lo ideal para este trabajo era empezar de cero: ir a los albergues donde están estos animales y así tener la oportunidad de rescatar a algunos de ellos, darles el hogar que tanto necesitan y convertirlos en nuestras mascotas. Además fue invaluable la oportunidad de ver una gran variedad de personalidades felinas antes de encontrar a los indicados. ST: Como entrenadora de animales, ¿qué era lo que buscabas en los gatos que viste para el papel de Church? MM: Adquirí muchos conocimientos durante el proceso. En un inicio, juntamos a todos los gatos para ver su fuerza y su actitud mientras desfilaban frente a mí. Decidí realizar un entrenamiento básico con todos ellos y una vez que este inició, empecé a notar las personalidades de cada uno y lo que podían ofrecer al personaje que necesitaba crear. Sin embargo, algunos detalles son obvios a primera vista: las expresiones faciales te dicen mucho sobre el estado de ánimo del gato durante el entrenamiento. Algunos de ellos tienen un semblante alegre por naturaleza. Esto nos ayudó a decidir qué gatos interpretarían a Church en sus diferentes estados. Todo se basa en conocerlos por completo.

ST: ¿Tuviste la oportunidad de conocer a Stephen King? MM: Agradezco que preguntes eso porque me encantaría conocer a Stephen King. Siempre he sido una gran admiradora de su trabajo y mantengo la esperanza de que en algún punto pueda conocerlo. Es muy talentoso y un maestro en todo lo que hace. ST: Cuéntame un poco de la relación que mantuvieron los gatos con el elenco durante la filmación. MM: Lo más interesante de trabajar con un perro en este tipo de situaciones es que el animal se vuelve muy cercano al actor con el que comparte escenas. En cambio, los gatos son muy independientes y en el caso de Pet Sematary, los gatos realmente no se acercaron mucho al elenco durante su tiempo libre. Los gatos sólo convivían entre ellos y con sus entrenadores. Leo y Kirk se volvieron inseparables porque Kirk es el entrenador de Leo al mismo tiempo que JD formó un lazo muy fuerte conmigo. JD, por ejemplo, fue abandonado en un departamento cuando el dueño del lugar se mudó. Él permaneció ahí durante varios meses y gran parte del entrenamiento que tuve con él se basó en establecer una relación de confianza entre nosotros. Necesitaba que confiara en mí para poder trabajar con él en todos los escenarios y situaciones que demandaba la producción. Fue tan fuerte nuestro vínculo que un día que no estuve con él, JD se inquieto muchísimo. Pero, en general, los gatos son muy independientes por naturaleza. A diferencia de los perros, ellos no forman lazos tan fuertes con los humanos.

IST: Uno de los aspectos que más me causó curiosidad al ver la película fue el cómo lograron que los gatos tuvieran este aspecto zombie una vez que Church revive. ¿Fue real o usaron efectos especiales? MM: El maquillaje fue completamente real. El uso de CGI fue mínimo y esto se debe al gran trabajo que realizó el coordinador de animales, Kirk Jarrett. En lo que refiere al maquillaje, este fue un proceso de entrenamiento que duró dos meses. Teníamos un equipo conformado por un asistente y un artista de coloración. Durante dos meses sólo nos enfocamos en que los gatos se sintieran cómodos; necesitábamos que ellos estuvieran felices y lo menos nerviosos posible. Al principio iniciamos el entrenamiento con fiestas de catnip (una hierba que le gusta a los gatos) en la bañera donde les echábamos dos gotas de agua cada día. Y cada día repetíamos este proceso, echándoles más agua conforme pasaba el tiempo hasta que ellos hicieron una asociación positiva con estos elementos a través de un entrenamiento muy cuidado. Dos meses después, cuando los gatos ya estaban maquillados por completo –con productos comestibles, debo añadir– ellos estaban completamente cómodos con todo el proceso. ST: Al ser una película de terror donde hay jump scares, gritos y sangre, ¿hubo algún momento en el que los gatos tuvieron alguna dificultad para realizar sus escenas? MM: Nunca pasó eso. En lo que refiere a los jump scares, es muy chistoso porque cuando veo la película todavía me sorprenden a pesar de que ya sé lo que va a pasar y cómo se filmó todo. Pero los gatos, por el contrario, no notan eso en absoluto. Cuando trabajamos con los gatos en los sets, los cuales eran bastante terroríficos, ellos sólo se concentraron en hacer un buen trabajo. Tuvimos que practicar todo, incluso fingir que nos asesinábamos mutuamente [risas]. Si hubo algún momento en el que uno de los gatos se mostraba incómodo entonces traíamos a otro que no se sintiera así, pero existió tanto trabajo de preparación que una vez que los gatos necesitaban filmar sus escenas, ellos sabían exactamente lo que tenían que hacer. Lo único terrorífico para nosotros los humanos era el set con todos los árboles, era verdaderamente macabro.

ST: ¿Qué has aprendido de tu experiencia como entrenadora de animales en Hollywood? MM: Creo que lo que más valioso que he aprendido es todo lo relacionado a las negociaciones que tienen lugar en un set de filmación. Es muy importante tener el tiempo suficiente para entrenar a los gatos y asegurarse de que no exista ningún problema con ellos. Es un trabajo complejo. Es muy divertido y en verdad disfruté conocer a estos animales y tener la oportunidad de sorprenderme con las habilidades que adquirieron. Kirk y yo ahora estamos trabajando en una serie de televisión y uno de los perros que tenemos era muy sensible. En algún momento llegué a pensar que el animal no aguantaría el ritmo de trabajo, pero gracias al entrenamiento encontró mucha confianza en sí mismo que yo no esperaba y que me sorprendió. Amo entrenar animales, es muy divertido. ST: 2019 parece ser el año de los gatos. Tenemos a Church en Pet Sematary, a Goose en Captain Marvel y a Salem en la serie CAOS en Netflix, por mencionar algunos. En tu opinión, ¿por qué crees que estos animales ahora están sustituyendo a los perros como el mejor amigo del hombre? MM: Es interesante. Como entrenadora de animales también he notado que este año ha aumentado la popularidad de los gatos en el mundo del entretenimiento. Constantemente digo que los gatos están ocupando el lugar que por mucho tiempo era exclusivo de los perros. Estoy feliz de que esto suceda y aún más de ser parte de esta tendencia. Personalmente, me gustaría ver más gatos en la pantalla grande.

Pet Sematary estará disponible en formato digital y casero a partir del 9 de Agosto.