Entrevista exclusiva a Jack Thorne, productor ejecutivo y escritor de la serie – His Dark Materials

Entrevistador: ¿Eras fanático de los libros antes de involucrarte con el show?

Jack Thorne: Era un fanático, era un gran fanático. Había terminado de hacer Harry Potter and the Cursed Child, la obra, y le estaba hablando a la pareja de Jane Tranter, Julie Gardner, en un correo electrónico acerca de varias cosas distintos. Le dije “Escuché que estabas haciendo His Dark Materials“, y ella me dijo “¿Querés conocer a Jane y hablar con ella acerca de eso?” y debo reconocer que mi primera respuesta fue “No, no quiero estar cerca de esos mundos nunca más. Son temibles y aterradores, y lo voy a arruinar y no quiero” y mucho más, pero entonces volví a los libros y fue “Quiero desesperadamente ahondar en este mundo“. La oportunidad era demasiado genial para no pasar por el inevitable dolor y rotura de corazón, que es como el proceso se fue dando.

E: ¿Qué te atrajo de los libros?

JT: Los leí ni bien salieron. Es interesante, todos los elementos fantásticos, pero creo que lo primero que me atrajo fue la extraña relación entre Lyra y sus padres, y la alegría de eso, y estos personajes tan bien escritos que tenían tanta vida y profundidad. Andre Davies dijo algo acerca de las adaptaciones, que realmente son siempre acerca de los personajes y de elegir la historia de quién estás contando. Obviamente, Philip es muy claro acerca de sobre quién es esta historia. Es la historia de Lyra. Pero cuanto más lees los libros, más se te acercan estos personajes y te gritan y son increíbles por eso. Él teje mundos de fantasía increíbles, pero los personajes que llenan estos mundos son tan densos e interesantes y creo que eso es muy raro en el género.