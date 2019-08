Entrevista exclusiva con Cecilia Freire, protagonista de la serie de Movistar+ que debuta hoy – Justo antes de Cristo

Esta es la primera vez que me han ofrecido un personaje que no sea una mujer simpática y dulce, eso de primera ya me sucumbió. Valeria está muy cansada de la vida y tiene una actitud cínica, se ha casado siete veces, tiene una hija con la que a veces se comporta de una manera un poco reprobable, entonces todo eso de no ser políticamente correcta me seducía mucho. Además, ha sido el único personaje que me han dado en el día, hice el casting y a las pocas horas me llamaron para decirme que quedé.