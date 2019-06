Entrevistamos a Guadalupe Loaeza, la niña bien por excelencia

El pasado 18 de junio, Guadalupe Loaeza fue blanco de críticas cuando, en uno de sus tuits, citaba la columna que había escrito ese día en el periódico Reforma. En el texto, ella hacía comentarios severos sobre la vestimenta de la Secretaria de Economía, Graciela Márquez. No pasó mucho tiempo antes de que los usuarios de esta red social se le vinieran encima y llenaran su timeline de insultos hacia su persona.

Por lo anterior, he de admitir que estaba un poco nervioso de acercarme a ella el día de la inauguración de la exposición Las Niñas Bien: sus secretos y obsesiones. ¿Criticaría mi apariencia tal y como lo hacen los personajes que escribe? ¿Sería una Ana Paula más tratando de impresionar a la niña bien por excelencia?

Afortunadamente, Guadalupe Loaeza fue todo lo contrario a lo que imaginé. En todo momento se mostró accesible y amable con la prensa e incluso se atrevía a contestar las preguntas más sensacionalistas de algunos medios. Impecablemente vestida con un brillante saco plateado y un sencillo, pero elegante arreglo personal, Loaeza da vistazos de la crítica mordaz a la que está acostumbrada en las respuestas que daba a otros compañeros del medio: “… estamos en la Cuarta Transformación, entonces no puede ganar una niña bien. No puede ganar Sofía, tiene que ganar Yalitzia“, comentaba sobre la posibilidad de ver a Las Niñas Bien como la gran ganadora de los Arieles. “La competencia va a estar dura, lo veo difícil. Me encantaría que ganara Ilse [Salas], pero ya veremos“.