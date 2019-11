Sin lugar a dudas, Watchmen es una de las series sensación de este 2019. La nueva adaptación de HBO nos sorprende con su versión de un ya clásico de los cómics, pero también, con cada guiño que le hace a los fans más tradicionalistas. En Spoiler Time tuvimos la oportunidad de acceder a una entrevista con Tim Blake Nelson, quien interpreta a Wade Tillman, más conocido como Looking Glass, y con Jean Smart, la responsable de traer a la vida a Laurie Blake, antes conocida como Laurie Juspeczyk, o Silk Spectre.

Entrevistador: Tim, tú eres de Tulsa. ¿Fue ese uno de los atractivos del show para ti? Tim Blake Nelson: Yo diría que fue una triple influencia. Primero y principalmente, fue Damon Lindelof. Luego, Damon Lindelof haciendo Watchmen. Y después, el personaje. Así que sí, yo diría que el personaje fue la tercera influencia y la cuarta sería Tulsa. Jean Smart: ¿Te dieron las llaves de la ciudad o algo? TBN: No voy a alardear. Le gusto a Tulsa. JS: Apuesto a que sí. E: ¿Cuánta gente fuera de Tulsa creen que sabrá acerca de la historia y de la masacre? Yo ciertamente no sabía nada de eso. TBN: Bueno, el centenario está por venir, y es uno despreciable y pienso que la gente va a saber a causa de eso. Hay un documental haciéndose, lo sé, y la ciudad misma está aceptando la idea de enfrentar su pasado en este asunto mientras nos acercamos al centenario. Y luego, finalmente y sobre todo, este show, creo, va a exponerlo como lo que fue, una de las peores, sino la peor, de las masacres raciales en la historia americana. JS: Estoy realmente sorprendida, sin embargo, de que esto no se sepa mejor. Si esto hubiera sido, no sé, en una ciudad más grande en otro lado, en una de las costas o algo así, hubiera sido… TBN: Bueno, Bryan Stevenson, en el museo asociado con la Iniciativa de Justicia Social en Montgomery, tiene un exceso de plaquetas donde los linchamientos tuvieron lugar en Estados Unidos, y los miembros de las comunidades donde ocurrieron se supone que deben llevárselos del museo. Si ellos los ubican en esas comunidades, estarían alentándonos a recordarlo. Y muchas de ellas permanecen en el museo. JS: ¿De verdad? TBN: Sí, porque la gente no quiere enfrentarse a esto. Y también, miras la terrible ironía de que nuestros monumentos en el noreste a la Guerra Civil están totalmente destrozados, muchos de ellos. Hay un poema maravilloso de Robert Lowell, For The Union Dead, que realmente habla de eso, pero después vas al sur – y al menos hasta recientemente, con todo este movimiento de eliminación- y los monumentos de la Guerra Civil para la Confederación son cuidados preciosamente. Y así, ahí, hay una disonancia interesante. Estoy en contra de eliminar estatuas porque pienso que puedes dejar las estatuas e iluminarlas con plaquetas, o puedes tener un artista contemporáneo que haga un monumento contrario y así no ignoras la historia.

E: Sí, esa era la discusión de mis padres – que una vez que empiezas a quitar estas cosas, estás literalmente sacándolas de la vista y entonces no es siquiera parte de la conversación. Lo compararon con eliminar los monumentos del Holocausto y cosas así. Pero mientras que podría hablar de política y monumentos largamente, ¿podemos hablar de Looking Glass y Laurie Blake y quiénes son y qué significan en Watchmen? JS: Yo voy primera. Laurie Blake, cuyo nombre es realmente Laurie Juspeczyk, es ahora una agente del FBI y persigue vigilantes, vigilantes enmascarados. Ella solía ser una, así que eso hace las cosas un poco complicadas, y sus padres también solían ser vigilantes enmascarados, y tiene un montón de sentimientos negativos, un montón de traumas de su infancia y sus padres. Y por una variedad de razones, terminó en el FBI, así que ahora está arrestando vigilantes que ella piensa que no son solo ridículos, sino peligrosos. Pero al mismo tiempo, creo que ella de alguna manera extraña la vida que tuvo, esa suerte de tiempo emocionante que tuvo cuando era muy joven, cuando conoció al Dr. Manhattan y se enamoró, ella era una celebridad y todo era muy emocionante. Pero ella no ha sido capaz de dejar atrás ese tiempo con el Dr. Manhattan y esa fue una parte muy dolorosa de su vida. TBN: Yo solo quiero dejar asentado que Laurie Blake es esta persona hermosa, complicada, inteligente y rota y que encontrar la actriz para representar este papel es muy difícil y que realmente acertaron con Jean Smart. JS: Eres lo más dulce del mundo. ¿Quieres ser mi publicista? TBN: Creo que tú puedes hacerlo mejor. JS: Eso es muy amable de tu parte. Siento lo mismo por ti. TBN: ¿Que soy hermoso? JS: Eres adorable y un actor increíble y la persona más inteligente que conozco. Nos divertimos mucho trabajando juntos. TBN: Looking Glass, de la mente de Damon Lindelof, es un personaje que usa una máscara enteramente reflectante y usa la confrontación y el misterio de esa máscara para determinar la verdad de los sospechosos para el departamento de policía de Tulsa. Él es un vigilante legalizado, que es en lo que se ha convertido la policía en este universo alternativo.

E: Iba a preguntar justamente acerca de eso, porque obviamente él es un vigilante en ciertos sentidos, porque está usando una máscara, pero Laurie no puede arrestarlo por eso, ¿verdad? Porque él es un vigilante legitimado. Las escenas de interrogación que tiene Looking Glass son increíbles, visualmente, pero también tan incómodas de ver como un espectador, porque mientras que son no violentas, gritan brutalidad policial y tortura. ¿Cómo son para representarlas? JBN: Fueron particularmente -¿cómo sería la palabra? Fueron particularmente empoderantes para representar para mí como actor, lo que quiero decir es que nunca experimenté tanto status en una escena como lo hago en ese set, interpretando a este personaje, con la máscara. Fue empoderador en una forma que casi que me asustó. Y también, del mismo modo, en un gran momento de mi vida como actor, las cosas cambiaron para mí con Jean y su personaje en ese mismo espacio y esa caída precipitada del status fue algo muy interesante de experimentar como actor. JS: Sabes, es gracioso, porque recién se me ocurrió por primera vez, pienso si hay una parte de Laurie que está un poquito celosa. ¿Sabes lo que quiero decir? Ella extraña ese sentimiento del que tú hablas, ¿sabes? No pensé en absoluto en eso antes. E: Yo también pienso que es muy interesante ver a tu personaje sufrir esa transformación cuando se pone la máscara y eso es algo, Jean, que yo sospecho extrañarías si no lo tuvieras más, esa habilidad de transformarte y de alguna forma ser absuelto de lo que sea que estés haciendo. JS: Sí, y poner a cualquiera con el que estés lidiando en una posición completamente vulnerable y subordinada. Casi como el verdugo encapuchado. E: Totalmente – El anonimato es un gran poder. JS: No tengo que ser responsable de lo que hago, solo hago mi trabajo. E: Tim, tu personaje usa una de las máscaras más llamativas del show. TBN: Creo que el show está examinando no solo qué sucede cuando los personajes se esconden detrás de máscaras reales, sino cómo usamos máscaras – sea que las estamos usando o no –, cómo tratamos a alguien de quien estamos comprando una gaseosa en la bodega local y nos presentamos ante él con una cara amistosa, incluso cuando tal vez tuvimos una mañana terrible. Y después elegimos líderes que se ocultan voluntariamente detrás de sus propias máscaras e identidades que se apropiaron para lograr que los votemos. Así que, sucede en las formas más pequeñas y también a gran escala. Los seres humanos usan máscaras para tener poder. JS: Y también estamos hablando de cómo las computadoras y los celulares son máscaras modernas, donde la gente se siente anónima y disparan cualquier ira. Cuando no tienen que enfrentar al prójimo, literal y físicamente enfrentar al prójimo, actúan de formas que son algo primitivas.

E: El show está lleno de personajes femeninos muy fuertes. ¿Se siente para ustedes como una obra feminista? JS: No pensé en eso de esa forma. No sé si es necesario pensarlo de esa manera, o llamarlo así. Solo quiero que todos puedan sacar algo de él, algo diferente. No quiero ponerle etiquetas o expectativas así. TBN: Definitivamente no es una obra NO feminista, pero también es muy proteica y realmente cambia el foco y su identidad de un episodio a otro en una forma que desafía deliciosamente la categorización. E: Fuera de la conversación que se está teniendo en el show acerca de la raza, como alguien que creció en Tulsa, ¿sientes que lo que está sucediendo ahora mismo en términos de tensión racial y supremacía blanca es algo que siempre estuvo allí y la forma en la que la gente expresa su racismo ha sido legitimizada o hay un nuevo elemento que ha sido avivado y alentado? TBN: Pienso que es algo que ha evolucionado desde nuestro pecado original. Tienes el personaje de Joanna Burden en Faulkner’s Light in August diciéndole a Joe Christmas, “Esto nunca se irá de la identidad blanca y de la identidad americana. Nunca se irá. Sencillamente no lo hará“. Y pienso que esto es probablemente verdad hasta dentro de un milenio, si no nos hemos auto-destruido, hasta que seamos sencilla y efectivamente una sola raza mezclada en el planeta, porque pienso que eso es probablemente hacia dónde nos dirigimos. Digo, sabemos que, aunque el Homo Sapiens destruyó al Neanderthal, probablemente tenemos algo de Neanderthal en nosotros mismos. JS: Tengo más ADN de Neanderthal que casi todo el mundo en la base de datos de 23andMe. E: ¿En serio? JS: Sí TBN: Bueno, los Neanderthales tenían cerebros más grandes. JS: Gracias.

TBN: El problema es lo que los Neanderthales no tenían y los Homos Sapiens sí, ellos eran más sociables, empáticos, y trabajaban mejor con los otros. JS: No juego bien con los otros. TBN: Claro, eso explica muchísimo, Neanderthal. Pero creo que es evolutivo, el racismo no se irá, creo, hasta que seamos uno solo, y ojalá la humanidad esté presente tanto tiempo como para que eso suceda. JS: Soy un poco más optimista que Tim. Solo espero que a través del conocimiento y la educación y vivir todos juntos, encontremos el camino. Creo que hubo un tiempo, los 60, los 70, en el que todo el mundo se suponía ciego a las razas, todos pensábamos en el otro como un individuo, lo cual suena bien, pero es bastante irreal y no muy útil, realmente. Y no creo que eso sea lo que la comunidad Africana-Americana quiera ahora. Creo que ellos quieren ser identificados como Africanos-Americanos y que nosotros necesitamos respetar su historia y su cultura fuera de la americana blanca, y que, de algún modo, nos tengamos mutuo respeto y seamos capaces de coexistir. Pero cada vez que hagamos un show como este o una película o escribamos un libro o una canción, ojalá haga a la gente pensar un poco. Dale click a la estrella de Google News y síguenos