Este domingo 15 de Marzo en punto de las 10 PM por fin llega la tan esperada tercera temporada de Westworld, en la cual finalmente los “anfitriones” saldrán al mundo real. Viajamos a Los Ángeles, California, para hablar con sus creadores y con el elenco de esta nueva temporada, y entre ellos estaba nada más ni nada menos que el gran Aaron Paul, una de las nuevas incorporaciones que se suma. a la serie de HBO. Nos contó que es un super fan de la serie y que desde el momento en que se sentó para hablar de esta se notaba toda su emoción por formar parte de quizás la serie más importante del canal premium en la actualidad. Pero basta de preámbulos y vamos directamente a lo que nos dijo este joven pero ya experimentadísimo actor.

Spoiler Time: ¿Qué fue lo que más te motivó a estar en Westworld? Aaron Paul: Aparte de ser un gran fan de la serie me encanta todo lo que Lisa Joy y Jonathan Nolan hacen; son increíbles contando historias. La ciencia ficción es mi género favorito y ellos son los mejores en el tema. Yo estaba en negociación con otro proyecto y ya estaba por cerrar el trato, pero recibí una llamada: Lisa y Jonathan querían hablar conmigo acerca del futuro de Westworld y de estar en él. Sin pensar en otra opción, me reuní con ellos y me platicaron acerca de este personaje, Caleb, y de esta tercera temporada. ST: ¿Qué consideras que le aportaste a Caleb de tu propia persona? AP: No lo sé, la esperanza en la humanidad creo. Mucha gente se preocupa por sus hijos y por saber qué les va a pasar en el futuro, por la situación actual del mundo, pero yo confío en la humanidad y no creo que deberíamos de preocuparnos, así que sería eso.

ST: ¿Nos puedes hablar un poco de la relación de tu personaje con Dolores? AP: Me dijeron “vas a ser la primera persona con la que Dolores va a interactuar fuera del parque y eso va a cambiar por completo toda su idea de la humanidad. Tú eres un completo extraño, no conoces para nada a esta chica y terminas ayudándola. Así que ella se sorprende por eso, pero al mismo tiempo siente esperanza”. ST: ¿Crees que Dolores va a ayudar a Caleb, lo va a corromper o un poco de todo? AP: Creo que Dolores realmente terminará abriéndole los ojos a Caleb y mostrándole lo que la gente es capaz de hacer, quién tiene el control de la sociedad y de toda la recolección de datos e información. Definitivamente pasarán por muchas situaciones. ST: La química con Evan Rachel Wood es muy buena. ¿Nos podrías contar cómo es trabajar con ella? AP: Soy muy fan de ella, la adoro desde hace mucho tiempo, pero no solo por su trabajo sino de ella como persona porque es una luchadora, una sobreviviente, alguien muy inteligente; la respeto demasiado. De hecho me sentía un poco intimidado pero a la vez muy emocionado porque soy súper fan de Westworld y estar al lado de Dolores es increíble. Ella sabe que soy súper fan de la serie así que en una ocasión en la que ella no estaba en la misma escena conmigo llegó al set corriendo hacia mí con el típico vestido azul de Dolores; fue una experiencia fuera de este mundo, no sabía qué estaba pasando pero fue increíble, es la mejor.

ST: Desde tu punto de vista como fan del género sci-fi, ¿qué opinas de la serie? AP: Como te conté, soy un gran fan de la ciencia ficción y hay algunas series que definitivamente son mucha ficción, pero con Westworld lo ves y dices “esto sí podría pasar sin problema, es algo que no se ve tan lejano”. Creo que esta serie está en otro nivel. ST: ¿Cuáles consideras que son tus tres películas favoritas de sci-fi? AP: Qué difícil… pero 2001: A Space Odyssey sin dudas es mi favorita, esa está por encima del resto. También podrían ser Blade Runner y Ex Machina mis otras favoritas. ST: Westworld tiene una gran base de fans. ¿Qué nos puedes decir de eso y de todo lo que comentan al respecto de la serie? AP: Traté de mantenerme lejos de todo eso, aprendí mi lección rápido, pero hay fans muy intensos con teorías muy fuertes acerca de esta nueva temporada.

ST: Tienes una hija. ¿Cómo la visualizas en el futuro, por ejemplo dentro de 30 años? ¿Cómo crees que será el mundo? AP: Espero que no tenga licencia ni celular. Ojalá que para cuando tenga edad para manejar todo sea manual. ST: ¿Crees que la tecnología le está quitando tiempo a las personas? AP: Definitivamente, por eso trato de mantener mi celular lejos de mí. No tengo computadora… De hecho desde hace más de 10 años que no tengo porque luego te encuentras buscando cosas y no sabes por qué lo estás haciendo. Me han robado dos veces mi computadora y la segunda vez quedé tan devastado que ya no quise otra y honestamente no la extraño. Tengo un teléfono con el que solo puedo hacer y recibir llamadas; la gente que me conoce sabe que soy muy malo para los mensajes y para los e-mails, pero si me marcas voy a contestar y soy el amigo molesto que te va a marcar. Las nuevas generaciones son tan solitarias porque pasan sus días viendo cuántos likes, comentarios y fans tienen. ST: ¿En el futuro te gustaría transferir tu conciencia a algún robot con inteligencia artificial? AP: Amo la vida, somos tan afortunados por el hecho de existir, y si de alguna manera podemos hacer que todo esto dure un poco más, claro que lo haría… o bueno, no sé.

ST: ¿Por qué la gente debería de ver esta nueva temporada? AP: ¿Por qué no? Es Westworld. Es una serie loca en la que no sabes qué va a pasar; te tienes que enfocar y no hay muchas series así, realmente tienes que poner atención. Esta temporada es como un renacimiento porque te va a llevar fuera del parque y te va a mostrar el futuro y a quiénes controlan todo. ST: ¿Cuál es el mensaje que nos deja la tercera temporada de Westworld? AP: Son muchos pero… Sé bueno con los robots.