Envídianos: ya vimos la serie y te contamos nuestras primeras impresiones – The Boys

Nosotros, Spoiler Time , tuvimos la suerte de ver The Boys completa y en este artículo te contamos nuestras primeras impresiones de la excelente producción… ¡SIN SPOILERS!

Por fin llegó el día para todos los fanáticos de Garth Ennis ; han estado ansiosos desde 2017: ese año se dio la noticia que The Boys iba a ser llevado al formato de serie y que Amazon Prime se iba a encargar de eso. Mucho tiempo ha pasado desde entonces y hemos visto las decisiones importantes que se fueron tomando y quiénes iban a ser los nombres que formarían parte de este proyecto tan esperado por muchos. Hoy viernes 26 de Julio de 2019 todo ya está en su lugar.

Como bien sabemos siempre que se hace una adaptación de algún cómic o libro a algún otro formato empiezan las especulaciones de si logrará cumplir con las expectativas o si incluso las superará. En el caso de The Boys ha sido muy comentado esto porque el comic es en exceso gráfico en cuanto a violencia, lenguaje y temas sexuales así que si los productores querían llegar al fanbase y mostrar algo que no se había visto tenían que arriesgar mucho. Habiendo dicho eso, hoy después de haber visto esta serie podemos decir que sí, efectivamente Amazon Prime de la mano de Eric Kripke , Seth Rogen , Evan Golderg y James Weaver han logrado producir un tipo de serie que nunca habíamos visto y que nos sorprende de una manera muy positiva.

Podemos empezar diciendo que llama la atención cómo la serie aterriza toda su trama y nos pone temas de actualidad que podrían generar mucha polémica, todo esto de la mano de un cinismo y sarcasmo muy especiales que desde los primeros minutos nos deja palpar que el sentido del humor que estamos por ver será muy obscuro: los productores no tomaron el camino fácil y decidieron arriesgar todo, lo cual se agradece. Es que desde los primeros momentos The Boys nos muestra que durante los próximos 8 capítulos veremos mucha sangre, peleas, desnudos y a un grupo de superhéroes que definitivamente la televisión jamás había visto.

Para quienes no sepan nada de esta historia, a grandes rasgos diremos que The Boys se podría describir como una historia de superhéroes quienes luchan contra un grupo llamado Los Siete que a su vez son una especie de Liga de la Justicia; ellos demuestran que una vez que se apagan las cámaras de televisión se convierten en todo menos en héroes.

Otro punto que podemos decir que nos encantó de The Boys es su soundtrack y es que tomando en cuenta que en últimos días la banda Slipknot lanzó el video de su nuevo sencillo con escenas de esta serie pensaríamos que solo escucharíamos música muy pesada, pero la realidad es que no: por momentos nos sorprende con la selección y eso es lo que hace que no pierda el sentido del humor tan característico.