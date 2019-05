Eren vs Daenerys: ¿acaso el anime superó a Game of Thrones? – Attack on Titan

No es por amarrar navajas (con eso de que luego te apuñalan sin darte cuenta…), pero aquellos otakus que casualmente también somos fans de Game of Thrones no pudimos evitar las comparaciones con Attack on Titan (Shingeki no Kyojin, para los cuates) luego de que el pasado domingo terminara nuestra amada serie occidental, mientras que este, uno de nuestros anime predilectos, sigue en plena temporada 3.

Sobra decir que este artículo está repleto de spoilers de ambas franquicias –aunque he tratado de mesurarlos–, así que están advertidos.