Eréndira Ibarra, Alfonso Herrera y los directores nos cuentan todo sobre esta exitosa franquicia de época – Sitiados: México

Decidí echarme un clavado profundo a las memorias de Mary Shelley, la autora de la novela Frankestein. Me sirvió para entender cómo era la situación para las mujeres en esa época al no poder estudiar o elegir libremente sobre sus cuerpos y su futuro. De ahí traté de explorar en mí cómo funcionaría Inés, mi personaje. Cuando llegábamos a grabar las escenas Álvaro y Sebastián me decían ‘bájale, tú no le hablarías así a tu papá’, y eso era algo complicado para mí, pero al final logré darle esa escénica de lucha e independencia al rol.

— Erendida Ibarra