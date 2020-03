Erin Richards de Gothman se suma al elenco de The Brides

¡Ya han encontrado a las tres novias de Dracula!

ABC ha fichado a Erin Richards, exalumna de Gotham, para interpretar a la tercera novia de Dracula en el piloto de The Brides, según Deadline.

Richards protagonizará la posible serie junto con Gina Torres y Katherine Reis; las otras dos novias; y Goran Višnjić, quien dará vida al poderoso vampiro que las convirtió.

Creada por el productor de Riverdale y Chilling Adventures of Sabrina, Roberto Aguirre-Sacasa, The Brides es una reimaginación sexy y contemporánea de la historia de Drácula con tres protagonistas femeninas, quienes harán lo que sea para mantener su riqueza, prestigio, legado y su familia no tradicional.

Richards dará vida Renee, la jefa de una agencia de modelos con base en Nueva York que es conocida por tener tórridos romances con las modelos con las que trabaja. En su vida pasada, fue esposa del marqués de Sade, momento que aprovechó para invitar a Drácula (Goran Višnjić) a su “casa del dolor” y pedirle que “la convirtiera”.