¿Es el momento preciso para que Godzila invada (ahora sí) América?

Adivina, adivinador: ¿será realmente buen momento para una fuerte inversión de la saga Godzilla en América, luego de la tibia recepción a Godzilla 2: El rey de los monstruos? Primero quiero aclarar que, como fan del género kaiju (las películas japonesas, no las adaptaciones previas al actual monsterverse), a mí sí me gustó King of the Monsters, pues finalmente se trajo fielmente el desfile de colosos japoneses con una historia que superaba por mucho tanta fumada de muchas de las películas niponas de la saga.

Es verdad. Las botargas que se vieron en Japón con la saga Godzilla desde su nacimiento en el año 1954 no siempre estuvieron acompañadas de historias afortunadas, pero eso siempre estuvo de más: la idea era desconectar el cerebro un par de horas y entretenerse con la destrucción y el caos, tal como hacemos los occidentales de vez en cuando con churrazos como El día después de mañana y Geo-Tormenta. No entiendo cómo medio mundo se puso a atacar las incoherencias de personajes como el de Vera Farmiga (mami), si en realidad la trama es lo de menos.