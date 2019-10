¿Es este el título del nuevo videojuego de Batman?

Según este individuo –quien arruinó una enorme cantidad de sorpresas el pasado E3 al twittearlas incluso horas antes de los anuncios oficiales– ese será el título del bati-juego que desarrolla actualmente Warner Bros. Montreal (ni se ilusionen: no se trata de Rocksteady) y que teóricamente sería un título cross-gen, es decir que saltaría de las plataformas actuales PlayStation 4 y Xbox One a PlayStation 5 y el proyecto Scarlett.

Tampoco habría que calificar a esta fuente de genio, pues este era el título que se usaba para el desarrollo cancelado del juego que pondría al hijo de Bruce Wayne (Damian) en las botas del Hombre Murciélago. Ahora se dice que la historia tendrá que ver con el arco The Court of Owls y que supuestamente se podrá jugar no sólo con Batman, sino con la entera bati-familia.

Un momento… ¿cómo resucitarán entonces a Bruce, Dick Grayson y… al Joker?