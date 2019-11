Es la película más costosa de la saga James Bond 007

¿Cuál creen que sea la película James Bond 007 más cara en la historia? ¡Pues No Time to Die!

The Hollywood Reporter informó que el costo de producción de la otrora BOND 25 asciende a $250 millones de dólares, cifra que deja a Spectre en segundo lugar con $245 MDD.

Casino Royale costó $150 millones , mientras que Quantum of Solace y Skyfall costaron unos $200 respectivamente. Así, No Time to Die sería la secuela más costosa en la era de Daniel Craig como el 007.

Para matizar esto, hay que pensar que Endgame costó $365 millones de dólares y Solo: A Star Wars Story unos $275, lo cual no hace a BOND 25 la más cara en la historia, pero sin duda la coloca en el Top 10 histórico. Cabe decir también que las taquillas de Skyfall y Spectre fueron de $1,100 millones y $880 millones respectivamente, así que es de esperarse que el filme de Fukunaga no sea decepción, al menos en ese aspecto.

No Time to Die se estrenará en abril del año 2020.