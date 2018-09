¿Es mejor el manga o la película anime? – Wolf Children

El prolífico director y animador Mamoru Hosoda ha dado al mundo del anime joyas como El niño y la bestia (2015) y The Girl who Leapt through Time (2006). Y aunque la crítica y el público japonés no están amando su reciente película Mirai, uno de sus filmes más entrañables y recordados es, sin duda Wolf Children.

La sinopsis: Hana era una universitaria de 19 años cuando se enamoró del último Ookami (espíritu lobo). De esa historia de amor nacieron dos niños-lobo: la mayor llamada Yuki (nieve) y el menor llamado Ame (lluvia). La familia vive feliz a las afueras de la ciudad ocultando la verdadera naturaleza del padre e hijos. Tras la repentina muerte de su esposo, Hana decide mudarse al campo para así criar a sus hijos en un entorno tranquilo, donde sus extraordinarias facultades no sean descubiertas. Sin embargo, al crecer, Yuki y Ame deberán decidir si quieren vivir como humanos o como lobos.