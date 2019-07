Es obligatorio que veas estos films en los que destaca la inigualable Nicole Kidman – Big Little Lies

Nicole Mary Kidman nació el 20 de junio 1967 y, aunque tal vez no lo sepas, nació en Honolulu, Hawaii, mientras sus padres, australianos, residían en Estados Unidos con visas de estudiantes. Su carrera como actriz comenzó antes de los veinte años y, a decir verdad, tanta experiencia se nota: actualmente, nos deslumbra con su interpretación de Celeste Wright en el éxito de HBO, Big Little Lies. Con tantos años de profesión, es difícil elegir sus mejores films, pero aquí, en Spoiler Time, te dejamos cinco infaltables de la talentosa Nicole Kidman. ¿Los has visto todos?

1 . Las Horas

Debo reconocer que esta es una de mis películas favoritas no solo de Nicole Kidman, sino de todos los tiempos. Este film, estrenado en el 2002 y dirigido por Stephen Daldry, tiene a Kidman interpretando, nada más y nada menos, que a la inigualable Virginia Woolf, durante el proceso de escritura de Mrs. Dalloway y en su lucha por su salud mental. Como si ver a Nicole no fuera suficiente, en esta película comparte el elenco con Meryl Streep, a quien también podemos ver en la segunda temporada de Big Little Lies. Por su interpretación de Virginia Woolf, Nicole Kidman se hizo con el premio de la Academia de ese año.

2 . The Others

Este film del 2001, dirigido por Alejandro Amenábar, es uno de los más premiados en la historia de los premios Goya. En Los Otros, una película de terror realmente escalofriante, Nicole Kidman se luce interpretando a Grace, una mujer que espera el regreso de su esposo tras la Segunda Guerra Mundial, junto a sus hijos, quienes además de padecer fotosensibilidad, comienzan a percibir que en la enorme y apartada casa donde viven suceden cosas extrañas. The Others es, sin duda, de esos films que aún hoy logran ponernos los pelos de punta. ¡Si todavía no lo has visto, tienes reservado un buen susto por delante!

3 . Dogville

Este film del 2003 es uno de los más celebrados del controvertido director Lars Von Trier y, probablemente, una de las actuaciones más desafiantes para Nicole Kidman. Dogville es una película realizada con un minimalismo que termina volviéndose opresivo, en la que Kidman interpreta a una mujer que llega a un pueblo huyendo quién sabe de qué penurias y, a pesar de sentirse bienvenida en un comienzo, termina padeciendo las consecuencias del mal que puede habitar en cualquiera de nosotros. Este film de Von Trier fue la primera parte de la trilogía US – Land of Opportunities, que continuó con Manderlay y, se supone, terminará con Wasintong, que aún no ha sido estrenada.

4 . Eyes Wide Shut

Eyes Wide Shut es el último film que dirigió Kubrick y en él, Nicole Kidman comparte el protagonismo con Tom Cruise. Esta película de 1999 es de alto contenido sexual y juega entre los límites de lo real y lo imaginado, entre lo deseado y lo prohibido, entre la violencia y la paranoia. De múltiples lecturas posibles, Ojos Bien Cerrados está basada en la novela Relato Soñado, de Arthur Schnitzler, y es una película que merece ser vista más de una vez.

5 . Moulin Rouge!

Este musical del 2001 dirigido por Baz Luhrmann es uno de los clásicos en la historia de Nicole Kidman como actriz. Basado en la ópera La Traviata y en la novela de Alejandro Dumas, La Dama de las Camelias, nos presenta a un París de principios del siglo XX, con Toulouse-Lautrec incluido, en el que Kidman es Satine, la estrella del Moulin Rouge, que deberá debatirse entre el verdadero amor y sus deseos de triunfar como actriz. Bellísima, trágica e inolvidable, con una Nicole que eclipsa todo lo demás con su mirada.