Hace unos días término la séptima temporada de Arrow y esto hace que nos acerquemos más al final de la serie. Sin duda alguna, Arrow deja un gran legado para The CW: nuestro arquero fue el primer héroe en ponerse la capucha para salvar la ciudad y ahí le siguieron The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl y próximamente Batwoman.

Con el final de la serie en puerta, ¿es necesario un spin off de Arrow?