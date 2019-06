¿Es realmente necesario el remake de este filme animado japonés de culto?

1 . Taika Waititi

El director elegido para tan amplia labor es el neozelandés Taika Waititi, quien es conocido por filmes como Thor: Ragnarok, What We Do in the Shadows y Boy, nominado por la academia en 2010 por su corto Two Cars, One Night. Taika se ha ganado la confianza de Hollywood, pero ¿es el correcto para darle vida al mundo cyberpunk de Akira? En sus declaraciones ha dicho que piensa darle una nueva visión a Neo Tokyo, lo que es de preocupar, pues sus filmes se caracterizan por tener un tono cómico, como lo hizo con Ragnarok, eso podría hacer a los fans enojar.