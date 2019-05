Escritor de Game Of Thrones se une a la serie de Amazon – The Lord of the Rings

¡Cuidado, fans de The Lord Of The Rings, tal vez puedan tener una razón para preocuparse!

De acuerdo a Variety, el exalumno de Game Of Thrones, Bryan Cogman, quien trabajó como productor ejecutivo y escritor de la serie, estará involucrado como consultor en la nueva serie de Amazon sobre el mundo de J.R.R Tolkien.

Si bien la última temporada de Game Of Thrones tiene a la crítica y a los fans divididos, Cogman escribió el segundo episodio de la última temporada “A Knight of the Seven Kingdoms”, el cual fue amado por los fans.

Cogman comenzó como asistente de los creadores y showrunners de la serie David Benioff y D.B. Weiss, y gracias a su extenso conocimiento enciclopédico del mundo de fantasía de George R. R. Martin, fue promovido a escritor, y más tarde a co-productor ejecutivo.

Hasta ahora se sabe que la serie de The Lord Of The Rings se establecerá en la Segunda Edad de la Tierra Media y posiblemente tendrá como locación principal a Númenor.