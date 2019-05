Escucha completo el soundtrack con la voz de Taron Egerton

“Era muy importante que la música que compuse y grabé fuera cantada por Taron. Quería que él me interpretara a través de mi música y las letras de Bernie. Lograr la música correcta era lo más importante, pues las canciones de la película son parte integral de la historia.”

El material fue supervisado por el productor y compositor Giles Martin, quien se encargó de darle un nuevo arreglo a muchos de los éxitos que se escucharán en la cinta, esto con la finalidad de darle una esencia propia y no se sienta una copia, respetando la base de las canciones. Proceso en el cual Elton John no estuvo involucrado para no ser la sombra de Taron.

“Giles Martin tiene un gusto impecable y una gran habilidad para llevar las canciones a un lugar donde son fieles a su esencia, pero también atrevidas.” –Taron Egerton.

El proceso de grabación tardó dos años en total, del 2017 al 2019, y fue granado en los legendarios estudios de Abbey Road y AIR Studios.

A continuación te presentamos el soundtrack completo en Spotify que se conforma de 22 canciones en total, siendo una de ellas una composición inédita de Elton John y Bernie Taupin, su letrista de confianza, la cual se titula “(I’m Gonna) Love Me Again” y es interpretada por Elton y Taron Egerton.