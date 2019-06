Escucha una de las nuevas canciones de Randy Newman

¿Lloraremos con Toy Story 4 (suponiendo que esta vez sí sea el final de la saga)? Canciones como “Yo soy tu amigo fiel” causaron ese efecto en muchos de nosotros desde la primera película.

Por eso, saber que el ganador del Oscar por componer estas bellas canciones esté de regreso en la franquicia son buenas noticias. Y para Toy Story 4, Randy Newman compuso dos nuevas canciones que seguramente serán material para ganar estatuilla dorada. Una de ellas es “I Can’t Let You Throw Yourself Away” y la otra, “The Ballad of the Lonesome Cowboy”.

Walt Disney Records estrenó esta semana el segundo de estos temas, el cual pueden escuchar (y hasta cantar, pues incluye letra) a continuación: