Esos 9 momentos en los que la serie nos esperanzó y nos dijo que el amor no está muerto – Grey’s Anatomy

Oh, Grey’s Anatomy… Este es el tipo de programa de televisión épico que te atrae sin que siquiera lo sepas: en un momento, comienzas a ver la primera temporada, y al siguiente realmente no sabes qué día es, pero también, realmente no te importa.

Todo lo que importa es que la serie sigue adelante con hermosas relaciones humanas, y mucho PERO MUCHO amor.

Los mejores momentos de Grey’s Anatomy nos han hecho llorar y reír incontrolablemente. El programa también ha hecho a todos los románticos sin esperanza creer en el amor otra vez. Por eso en este artículo te dejamos esos 9 momentos en los que la serie nos esperanzó de que el amor no está muerto… ¡Y CUMPLIÓ!