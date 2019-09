Friends sigue siendo una de las comedias de televisión más populares de todos los tiempos, un fenómeno de la cultura pop que seguramente ganará nuevas generaciones de fanáticos cada año. Hoy 22 de Septiembre se cumplen 25 años desde su estreno y varios miembros del elenco han dando a los fanáticos datos fascinantes desde que terminó: desde una decisión creativa casi fallida que habría cambiado toda la complexión del programa, hasta disputas detrás de escena que casi matan a la serie mucho antes de su tiempo, y el sufrimiento secreto que atravesó un miembro del reparto durante uno de los shows. Veamos 25 de estos hechos alucinantes sobre el programa.

1 . Gunther realmente trabajaba en una cafetería

El papel no fue demasiado difícil para James Michael Tyler. El actor trabajó en Bourgeois Pig (una cafetería de Hollywood) hasta el final de la cuarta temporada. Tyler fue elegido no tanto por sus habilidades para la actuación, sino porque era el único extra que sabía cómo usar una máquina de café en el set de Central Perk. El actor terminó apareciendo en 148 episodios gracias a que sabía cómo hacer café en un principio. Insólito realmente.

2 . Phoebe y Joey iban a ser pareja

Hubo innumerables tramas secundarias que nunca llegaron a la pantalla, pero tal vez el que tenía más potencial era uno protagonizado por Lisa Kudrow y Matt LeBlanc, donde en un episodio revelarían que Phoebe y Joey habían tenido una relación sexual casual desde el comienzo de la serie. El episodio en cuestión volvería a visitar algunos de los momentos más memorables del programa y mostraría una perspectiva alternativa donde Phoebe y Joey habían estado juntos momentos antes. Crane y Kauffman finalmente rechazaron la idea y es una lástima que esto nunca haya sucedido, porque podría haber resultado en uno de sus episodios más divertidos.

3 . Estuvo a punto de terminar en la temporada 5

Debido a un brutal estancamiento salarial después de la finalización de la quinta temporada casi nos quedamos a mitad de camino. El elenco del programa se unió y formó una especie de “unión” donde negociarían nuevos salarios como una unidad y obtendrían votos democráticos sobre cómo proceder. Las estrellas terminaron exigiendo 100 mil dólares por episodio lo que, a pesar de la inmensa popularidad y rentabilidad del programa, NBC casi cancela el show. Harold Brook, quien era el Vicepresidente Ejecutivo de Asuntos Comerciales de NBC en ese momento, luego confirmó: “hicimos dos promociones; una fue el final de la temporada y la otra fue el final de la serie”. Afortunadamente, la lógica prevaleció, el elenco obtuvo aumentos saludables y esta tendencia continuó hasta las últimas dos temporadas del programa, donde obtuvieron un poderoso millón por episodio. :O

4 . Eran 7 amigos

Aunque es difícil imaginar la alineación central de Friends de otra manera, los jefes de NBC originalmente pensaron que el grupo necesitaba un amigo mayor. En consecuencia, los creadores David Crane y Marta Kauffman crearon un séptimo personaje adicional llamado Pat The Cop, un hombre mayor (oficial de policía, obviamente), que les daría consejos experimentados a sus amigos. Pero después de escribir un episodio con Pat, Crane y Kauffman decidieron que no estaba funcionando y, a pesar de que, según los informes, ya había sido elegida con un actor desconocido, le rogaron a NBC que lo reconsiderara. Afortunadamente lo hicieron, y el sexteto perfecto del programa permaneció firmemente intacto.

5 . Courtney Cox perdió un embarazo en la temporada 8

El final de la octava temporada, The One Where Rachel Has a Baby: Part 2, fue un episodio especialmente difícil para Courteney Cox debido a sus propios problemas de fertilidad. Cox había sufrido un aborto espontáneo literalmente días antes de filmar el episodio donde Rachel da a luz y, naturalmente, resultó siendo increíblemente duro para ella. Más tarde dijo: “Eso fue difícil. Perdí mi embarazo y Rachel estaba dando a luz al mismo tiempo. Oh, Dios mío, fue terrible tener que ser gracioso”. Una rara condición de sangre hizo que los intentos de Cox y su entonces esposo David Arquette de concebir fueran extremadamente difíciles, pero después de numerosos intentos, Courtney dio a luz a su hija Coco en 2004, pocas semanas después de que Friends emitió su episodio final.

6 . El pelo de Gunther fue un accidente

Imposible que ese color sea natural. Uno de los amigos del actor terminó siendo una parte fundamental para que interprete a Gunther. El verdadero color del pelo de James Michael Tyler era marrón, pero fue a la audición de Friends con el cabello blanco solo porque uno de sus amigos era un aprendiz de peluquero y necesitaba probar sus habilidades con la tintura. A los productores les gustó el color y se termino convirtiendo en una parte distintiva del personaje. Después de que Tyler ganó el papel recurrente, tuvo que decolorarse el cabello todas las semanas durante toda una década. Eso es compromiso.

7 . Courtney Cox fue la única no nominada al Emmy

Además de que Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer fueron nominados, Lisa Kudrow ganó la Mejor actriz de reparto en 1998, y Jennifer Aniston fue la Mejor actriz principal en 2002. Por razones que aún no están realmente claras, Cox nunca recibió ni una sola nominación a pesar de ser uno de los personajes con más matices y más creíbles del programa. Incluso Bruce Willis ganó un Emmy por su participación como invitado en el programa y, sin embargo, nunca hubo espacio para reconocer el trabajo Courtney. Una vergüenza.

8 . Fueron a Las Vegas como “despedida”

El director, James Burrows, contó una historia fascinante donde, antes de que Friends comenzara a emitirse, llevó el elenco a Las Vegas para que pudieran disfrutar de su “último día de anonimato”. Consciente de que se transformarían en estrellas, Burrows quería que disfrutaran de una gran noche final antes del inicio de ello. Según él, comieron en el Caesar’s Palace y, dado que ninguno de ellos tenía dinero, les prestó 200 dólares para apostar. Respaldando la historia, Courteney Cox publicó una imagen en Instagram de este viaje donde se los ve siendo trasladados a Las Vegas en un jet privado.

9 . Hizo popular la Friend zone

La infame Friend Zone, la zona más incómoda del mundo para muchos, fue popularizada gracias a Joey y compañía. En el séptimo episodio de la primera temporada, The One with the Blackout, Joey le dice a Ross que esperó demasiado tiempo para invitar a salir a Rachel y, en consecuencia, lo llamó El Alcalde de la Friend Zone. El término adquirió popularidad a fines de los 90 y principios de los 2000. Así que, si odias el término, culpa a Joey y a los escritores del episodio, Jeff Astrof y Mike Sikowitz, porque ellos comenzaron todo.

10 . El elenco sigue ganando 20 millones de dólares por año :O

El elenco de Friends ganó 1 millón de dólares por episodio en las últimas dos temporadas del programa, lo que resultó en pagos de 24 y 18 millones en las temporadas nueve y diez respectivamente. Y aunque Friends hace ya 15 años, el elenco sigue disfrutando de ese éxito hasta el día de hoy: el programa genera más de 1000 millones de dólares por año en la actualidad. :O Se estima que el elenco ganará alrededor de 20millones de regalías de TV y transmisión solo este año, una cifra que es poco probable que caiga en el corto plazo dada la popularidad de la serie en Netflix y el posible traslado al servicio HBO Max de WarnerMedia el próximo año.

11 . Pat era de alguien del elenco

¿Se acuerdan de Pat, el perro de cerámica que Ross le compró a Joey después de que perdiera su trabajo y tuviera que vender todas sus cosas? El mismo que apareció miles de veces en el fondo de muchas escenas. En realidad el perro pertenece a Jennifer Aniston. Un amigo se lo dio como como un regalo de buena suerte cuando comenzó a actuar. Aniston se lo ofreció a los diseñadores de producción para usar en el programa, y dado lo bien recibido que fue en su debut, lo dejaron en el set durante la duración del programa.

12 . Monica y Rachel iban a ser diferentes

Estuvimos muy cerca de que los roles de Courteney Cox y Jennifer Aniston sean muy diferentes a los originales: en un principio, Courteney audicionó para convertirse en Rachel Green, mientras que Jennifer lo hizo para ser Mónica Geller. ¿Hubiese sido un éxito la serie si esto se llevaba a cabo? Por suerte, los creadores de la serie se dieron cuenta que los roles estaban mal y decidieron intercambiarlos antes de empezar a filmar.

13 . La participación de Bruce Willis fue gratis

Bruce Willis apareció en el show de forma gratuita después de perder una apuesta con Matthew Perry. La apuesta entre ambos era respecto a que si The Whole Nine Yards ( también conocida como Falsas Apariencias y Mi Vecino el Asesino) sería la número uno en la taquilla en su primer fin de semana. Como la película no pudo lograrlo, Bruce terminó siendo parte de Friends y, como mencionamos antes, también ganó un Emmy por ello. Además, como su rol se prolongó durante varios episodios, donó sus honorarios a caridad.

14 . Los números de los departamentos eran distintos

Un pequeño descuido durante la filmación casi termina transformándose en una situación ilógica que los creadores iban a tener que explicar durante años. Como la idea era que ellos vivieran en un piso superior, debieron cambiar los números de los departamentos luego de un par de episodios: el apartamento de Mónica cambió del número 5 al 20 y, para que no desentone, el número del de Chandler y Joey también se modificó de 4 a 19.

15 . Hank Azaria quería ser Joey

El personaje mujeriego de Matt LeBlanc hubiese sido muy diferente si Azaria conseguía ese papel. Hank, quien interpretó al científico David en la serie, uno de los amores de Phoebe, audicionó para el papel de Joey en dos ocasiones antes de que el programa empezara a producirse. Por suerte, los creadores decidieron buscar otro rumbo y Hank pudo participar en varios episodios. Un final feliz para todos.

16 . La NBC quiso cambiar el personaje de Monica

David Crane, co-creador de la serie, reveló a EW que Don Meyer, jefe de NBC, no estuvo de acuerdo con la forma en que Monica fue presentada en el primer episodio. Allí ella sale con Paul, con quien tiene relaciones durante la primera cita después de haber sido engañada por él: Meyer estaba seguro que esta situación no le gustaría al público. James Burrows hizo un cuestionario a los televidentes para saber si esto era así y la respuesta de la gente fue más que positiva para con Mónica, así que decidieron mantener la historia.

17 . Jennifer Aniston casi abandona la serie

Mientras hacía la serie, la actriz estaba involucrada en otra sitcom, Muddling Through de la CBS, con la cual se sentía más comprometida debido a que comenzó a filmar semanas antes del estreno de Friends. NBC sabía el valor de Aniston, así que se propuso cuidarla y hundir a la competencia hasta lograr robarle la audiencia. Lo cual resultaría en una inminente cancelación. El programa de la CBS solo duró una temporada y emitió sus únicos 10 episodios de julio a septiembre de 1994. Así, Jennifer dejó de dudar sobre su permanencia en el show.

18 . Problemas económicos

Ya hablamos de peleas por los salarios antes, pero en la tercera temporada el presupuesto de la serie era bastante ajustado. Por ejemplo, The One Where No One’s Ready se lleva a cabo en el apartamento de Monica porque el programa no tenía un presupuesto lo suficientemente amplio para estrellas invitadas o escenarios adicionales. Por suerte, el staff y los actores hicieron un gran trabajo y el episodio fue uno de los mejores de la tercera temporada.

19 . El cambio en los créditos

¿Se dieron cuenta de esto alguna vez? Durante The One After Vegas todos los miembros del elenco tienen un apellido distinto. Courteney Cox y David Arquette contrajeron matrimonio días antes del primer episodio de la sexta temporada, y por eso la serie quiso homenajear a la pareja añadiendo el apellido Arquette a todos los nombres del reparto durante la introducción. El amor entre los dos no duró para siempre, ya que se terminaron separando en 2012, pero el apellido de David quedará inmortalizado en esos créditos.

20 . Iba a tener un nombre muy diferente

La serie cambió de título varias veces hasta que se decidieron por el título que hoy todos conocemos. El primer boceto de siete páginas que escribieron David Crane y Marta Kauffman lo titularon Insomnia Cafe. Literalmente el peor nombre de la historia. La trama también era distinta, no tenía a la relación entre Rachel y Ross como eje principal y había un interés amoroso entre Monica y Joey, cosa que nunca se profundizó en el programa.

21 . A Lisa Kudrow no le gustaba su papel

Lisa creía no ser la actriz indicada para interpretar a Phoebe, increíblemente. En una entrevista con Kevin Nealon a través de su show en YouTube, Kudrow dijo que llegó a pensar que su fichaje había sido un descarte debido al rechazo de otras estrellas de como Ellen DeGeneres. Su compañero y amigo, Matt LeBlanc, la convenció de seguir en el programa y del gran trabajo que estaba haciendo. Tiempo después terminó ganando un Emmy como Mejor Actriz de Reparto.

22 . Lisa escribió su propia historia

Luego de lo anterior, la actriz no quería dejar de ser parte del show y terminó creando su propia historia. Cuando Lisa Kudrow quedó embarazada, Phoebe no tenía a ninguna pareja en el show para atribuirle ese estado. Ella no quería salir de la serie y tampoco era intención de los creadores sacarla, así que la actriz encontró su propia salida: Así nació la historia donde Phoebe tiene a los trillizos de su hermano.

23 . Central Perk

Es difícil no imaginarse a los 6 amigos en otro lugar que no sea el sofá de color naranja en el Central Perk, pero eso estuvo a punto de ser muy diferente. En un principio, NBC pensó que Central Perk era un lugar que estaba muy de moda y quería montar la escenografía como si fuese un restaurante, algo similar a lo que vimos en Seinfeld. Por suerte, los creadores del show consiguieron la cafetería. Además, el legendario sofá naranja se encontró en el sótano del estudio de Warner Bros, era una de esas cosas que nunca se había usado estaba juntando polvo entre otras chatarras. Menos mal que lo rescataron.

24 . June Gable tiene dos personajes

¿Se acuerdan de Estelle? Al parecer tenía una vida secreta de la que nunca nos enteramos. A la actriz la conocemos como la responsable de interpretar a la representante despistada de Joey que, cada tanto, le conseguía una audición, pero también apareció en el programa haciendo a otro personaje. June Gable representó a una enfermera en el episodio en el que Carol da a luz a Ben. Tiene otro color de pelo e incluso es la encargada de echar a todos de la sala.

25 . Luego del último episodio

Para terminar, los dejamos con un par de bellas historias que sucedieron después del capítulo final. Cuando terminó el show, Jennifer Aniston y Brad Pitt (por entonces casados) invitaron a todo el elenco y el staff a su casa para una cena de despedida. En la misma sirvieron botellas de vino que Kevin Bright, productor de la serie, había guardado desde la primera temporada. Además, días más tarde de la última transmisión, cada miembro del elenco recibió un pedazo de la acera exterior del Central Perk como recuerdo.